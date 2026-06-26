La Paz.— Tras el atropellamiento registrado la noche del miércoles durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol 2026, en Cabo San Lucas, dos personas permanecen en estado grave, entre ellas el conductor de la unidad.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, confirmó que, hasta la tarde del jueves, de las 17 personas lesionadas, seis se encuentran hospitalizadas, cuatro de ellas estables, pero dos siguen graves.

El funcionario refirió que la mayoría de los lesionados ya fueron dados de alta. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mantiene abierta una investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el incidente y deslindar responsabilidades.

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El atropellamiento ocurrió alrededor de las 21:00 horas del miércoles sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, principal corredor turístico de Cabo San Lucas, donde cientos de residentes y visitantes se congregaron para celebrar la victoria de México frente a Chequia.

Según los primeros reportes que ofreció la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, se establece que el conductor de un automóvil que circulaba por el bulevar quedó rodeado por personas que participaban en la celebración y que obstruían el paso de la unidad.

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En ese contexto, el chofer aceleró la unidad, lo que derivó en el atropellamiento de varios peatones; las circunstancias que motivaron la maniobra son investigadas.

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La PGJE indicó que desplegó agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales para procesar la escena, asegurar indicios y comenzar las averiguaciones para esclarecer los hechos.

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Videos difundidos en redes sociales muestran parte de los momentos previos al incidente. En las imágenes se observa cómo un grupo de aficionados rodea el automóvil, mientras algunos de ellos lo zarandean, una práctica que se ha registrado en celebraciones deportivas en distintas ciudades del país. Segundos después, el vehículo avanza entre la multitud y embiste a varias personas que se encontraban sobre la vialidad para finalmente estrellarse contra un señalamiento.

Otras grabaciones muestran que, inmediatamente después del atropellamiento, decenas de asistentes se abalanzaron sobre el vehículo y golpearon al conductor antes de que intervinieran elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

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En las grabaciones también se observa que al menos una mujer adulta y una niña bajaron de la unidad, en medio del desconcierto, y fueron auxiliadas por algunas personas que pedían parar la agresión contra el conductor y decenas que gritaban en medio de la confusión y los llamados de auxilio.

La autoridad municipal confirmó que el conductor recibió múltiples golpes y fue trasladado para su atención médica debido a las lesiones.

La procuraduría continúa recabando testimonios y pruebas para reconstruir la mecánica del incidente.

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La dependencia exhortó a las personas que cuenten con fotografías, grabaciones o cualquier información relacionada con los hechos, a entregarla para fortalecer las investigaciones y esclarecer este episodio que dejó a casi una veintena de heridos, situación que no se había registrado anteriormente en los festejos en la entidad.

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Sin embargo, en el partido de México contra Corea este tipo de celebraciones también se realizaron tanto en La Paz como en Los Cabos. Aficionados en estas jornadas mundialistas salieron a abarrotar las calles sin que estas fueran cerradas por autoridades de vialidad.

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En La Paz la situación no pasó a mayores; no obstante, también hubo una concentración masiva de personas que zangoloteaban vehículos en plena avenida costera, sin la intervención de autoridades.

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