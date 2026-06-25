El atropellamiento de 17 personas durante los festejos por la victoria de México sobre Chequia en el Mundial 2026 dejó entre los lesionados a una mujer estadounidense de 48 años originaria de Santa Cruz, California-de acuerdo con la agencia de noticias AP- y al conductor del vehículo, quien permanece en estado crítico. Tras el incidente registrado la noche del miércoles en Cabo San Lucas, la Fiscalía de Baja California Sur abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El incidente se registró sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, uno de los principales corredores turísticos de Cabo San Lucas, donde cientos de aficionados se reunieron para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana. El atropellamiento ocurrió en medio de una concentración masiva durante los festejos posteriores al encuentro mundialista.

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¿Cómo ocurrieron los hechos?

Videos difundidos en redes sociales muestran que el automóvil involucrado quedó rodeado por decenas de aficionados, quienes impedían su avance e incluso movían la unidad mientras intentaba abrirse paso entre la multitud. Instantes después, el vehículo aceleró, arrolló a varias personas y terminó impactándose contra un bolardo.

Tras el choque, el conductor fue sacado del automóvil y golpeado por personas que se encontraban en el lugar. También descendieron de la unidad una mujer y una menor de edad, quienes se observaban desconcertadas. Juan Carlos Guevara, paramédico de una ambulancia privada que acudió a atender la emergencia, describió la escena como caótica, pues muchas personas continuaban con los festejos mientras los cuerpos de auxilio atendían a los lesionados.

Los festejos por el triunfo de @miseleccionmx esta noche terminaron en una emergencia en Los Cabos. Un conductor atropelló a decenas de aficionados q festejaban en Cabo San Lucas. Confirman 17 lesionados, uno de gravedad. pic.twitter.com/y6kT3NaeGC — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) June 25, 2026

¿Qué han dicho las autoridades?

La policía local informó que el conductor realizó una aceleración intempestiva después de verse rodeado por personas que obstruían el paso y ejercían presión física sobre el vehículo, lo que provocó el atropellamiento de varios peatones. Como parte de las investigaciones, la Fiscalía de Baja California Sur busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

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El Ayuntamiento de Los Cabos informó que seis personas permanecen hospitalizadas, entre ellas la ciudadana estadounidense originaria de Santa Cruz, California. El conductor también continúa internado en condición crítica, mientras que las autoridades no han revelado la identidad de los lesionados.

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Las autoridades mantienen las diligencias para determinar las responsabilidades por el atropellamiento, mientras continúa la atención médica de las personas que permanecen hospitalizadas a consecuencia del incidente registrado durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana.

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Con información de Gladys Navarro

dmrr/cr