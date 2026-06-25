Las autoridades municipales y de salud confirmaron esta mañana que de las 17 personas que habían sido trasladadas a los hospitales tras el atropellamiento registrado anoche en el centro de Cabo San Lucas, durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, solo permanecían ingresadas siete de ellas: tres en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dos en Saint Luke’s y dos en AMC.

Las otras diez personas, según reportes de los nosocomios, fueron dadas de alta después de revisar y atender heridas leves. Quedan dos personas en estado grave, una de ellas el conductor.

El incidente ocurrió sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, principal corredor turístico de Cabo San Lucas, donde cientos de residentes y visitantes se concentraron para celebrar la victoria de México por 3-0 frente a Chequia.

De acuerdo con las imágenes y videos que circulan desde anoche, se advierte que los festejos resultaron en una concentración masiva de personas donde cientos de aficionados se ubicaron en la vialidad y al mismo tiempo unidades que circulaban con banderas de México.

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Por distintos momentos, los aficionados se aproximaban a los vehículos en marcha para balancearlos y lanzarles líquidos hasta que les permitían el paso. Algunos conductores permanecían en el lugar avanzando lentamente.

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De pronto la situación cambió cuando igualmente aficionados se lazaron sobre el automóvil negro involucrado en el atropellamiento, y rodeado de gente, este aceleró impactando a adicionados.

Tras el choque con un objeto, el conductor fue sacado de la unidad y golpeado. También salieron de la unidad una mujer y una menor de edad, quienes se observan desconcertadas.

La situación ha generado diversas reacciones en redes sociales y en cámaras y organismos empresariales en la entidad, quienes se han pronunciado por mantener la civilidad durante las jornadas mundialistas y refieren que un hecho así no se había registrado en ese destino turístico.

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