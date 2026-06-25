La Paz. - La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur inició una carpeta de investigación para esclarecer el atropellamiento registrado anoche en el centro de Cabo San Lucas, durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026, que dejó múltiples personas lesionadas.

La dependencia informó que agentes de investigación y peritos acudieron al lugar de los hechos para procesar la escena, asegurar indicios e iniciar las primeras diligencias ministeriales para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Asimismo, indicó en un comunicado que esta mañana continúa recabando la información médica oficial para precisar e integrar a la investigación la condición de los lesionados.

De manera paralela, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos informó que el incidente ocurrió alrededor de las 21:05 horas sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, principal corredor turístico de Cabo San Lucas, donde cientos de personas celebraban la victoria de México frente a República Checa.

Según el reporte de la corporación, el vehículo quedó rodeado por personas que participaban en una concentración masiva en la vialidad por los festejos y obstruían el paso de la unidad.

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"Posteriormente ocurrió una maniobra de aceleración que derivó en el atropellamiento de varios peatones", expuso.

Esa versión forma parte de las investigaciones que realiza la autoridad ministerial.

Para la atención de la emergencia se estableció el protocolo y se llevaron a los heridos para su atención.

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Agentes de investigación y peritos acudieron al lugar de los hechos para procesar la escena. Foto: Especial

Las autoridades municipales confirmaron que fueron 17 personas las que fueron trasladadas a recibir atención médica, incluyendo el conductor que resultó severamente golpeado.

El conductor recibió varios golpes de las personas que corrieron a rodearlo y bajarlo de la unidad cuando ésta se impactó con un señalamiento.

La PGJE hizo un llamado a la ciudadanía que cuente con fotografías, videos u otra información relacionada con los hechos a aportarla mediante los canales oficiales de denuncia, para fortalecer la investigación y contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

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Y es que de acuerdo con las imágenes y videos que circulan desde anoche, se advierte que los festejos resultaron en una concentración masiva de personas en el boulevard Lázaro Cárdenas donde cientos de aficionados se ubicaron en la vialidad y al mismo tiempo unidades que circulaban con banderas de México.

Por distintos momentos, los aficionados se aproximaban a los vehículos en marcha para balancearlos y lanzarles líquidos hasta que les permitían el paso. Algunos conductores permanecian en el lugar avanzando lentamente.

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De pronto la situación cambió, cuando igualmente aficionados se lazaron sobre el automóvil negro involucrado en el atropellamiento, y rodeado de gente, este aceleró impactando a adicionados.

Tras el choque con un objeto, el conductor fue sacado de la unidad y golpeado. También salieron de la unidad una mujer y una menor de edad, quienes se observan desconcertadas.

La situación ha generado diversas reacciones en redes sociales y en cámaras y organismos empresariales en la entidad, quienes se han pronunciado por mantener la civilidad durante las jornadas mundialistas y refieren que un hecho así no se había registrado en ese destino turístico.

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