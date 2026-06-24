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Cuernavaca, Mor. - Colectivos de familiares de personas desaparecidas realizaron una intervención en el primer cuadro de la capital morelense, donde colocaron fichas de búsqueda de sus seres queridos con una temática inspirada en el Mundial de futbol, para visibilizar la crisis de desapariciones que persiste en la entidad.
La acción fue encabezada por el colectivo Buscadoras del Sur de Morelos y uno de sus integrantes Jael Jacobo advirtió que en la zona sur del estado continúa el reclutamiento forzado de jóvenes, presuntamente por parte del crimen organizado, quienes serían utilizados para trabajos forzados o trasladados a otras entidades del país.
El colectivo señaló que mantiene la esperanza de localizar con vida a las personas desaparecidas y llamó a las autoridades a reforzar las labores de búsqueda e investigación.
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De acuerdo con sus registros, en la región sur de Morelos se contabilizan alrededor de 600 personas desaparecidas desde 2019, mientras que a nivel estatal estiman más de 2 mil 200 casos sin resolver. También advirtieron que, en promedio, desaparece al menos una persona cada día en la entidad, principalmente hombres menores de 30 años.
Como parte de la intervención, las fichas de búsqueda fueron colocadas en puntos emblemáticos del centro histórico, incluyendo el Palacio de Gobierno y una estructura con forma de balón instalada en la Plaza de Armas, en contraste con la celebración global del Mundial de futbol.
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Las familias señalaron que la intención es recordar que, mientras millones siguen el torneo deportivo, miles de personas en Morelos continúan esperando el regreso de un familiar.
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dmrr/cr
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