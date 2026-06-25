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Hermosillo, Sonora. - Hermosillo y Yuma, Arizona, reforzaron su relación de cooperación con el objetivo de impulsar un corredor logístico regional, fomentar la innovación tecnológica y desarrollar estrategias conjuntas para enfrentar los desafíos en materia de agua, en una apuesta por fortalecer la competitividad económica de la región fronteriza.
Durante una reunión de trabajo, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, y su homólogo de Yuma, Douglas J. Nicholls, coincidieron en la necesidad de consolidar una agenda binacional enfocada en tres ejes prioritarios: la creación de un corredor logístico que fortalezca las cadenas de suministro, el desarrollo de un hub de innovación en tecnología y energía, y la implementación de soluciones para el manejo sustentable del agua.
En el encuentro también participó Ana María Araque, titular de la Unidad de Relaciones Institucionales, quien respaldó los acuerdos orientados a fortalecer la cooperación entre ambas ciudades.
Uno de los temas centrales fue el potencial de la industria aeroespacial.
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Mientras Hermosillo cuenta con manufactura especializada y personal capacitado que participa en la fabricación de componentes para proyectos espaciales, Yuma desarrolla infraestructura vinculada a este sector, lo que abre oportunidades para nuevas inversiones y generación de empleos en ambos lados de la frontera.
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Astiazarán afirmó que la relación entre Sonora y Arizona ha permitido integrar el desarrollo de ambas regiones y sostuvo que el crecimiento futuro de Hermosillo depende de mantener una estrecha colaboración con el estado vecino.
Como parte de los acuerdos, ambas ciudades buscarán agilizar las cadenas de suministro transfronterizas, fortalecer la vinculación entre los sectores de innovación y promover soluciones tecnológicas para el uso eficiente del agua, entre ellas el reciclaje de precisión, la recarga de acuíferos y el desarrollo de infraestructura inteligente.
Por su parte, Douglas J. Nicholls destacó que Hermosillo y Yuma comparten condiciones climáticas similares y desafíos relacionados con la disponibilidad de recursos hídricos, por lo que consideró que la cooperación binacional será determinante para impulsar proyectos de innovación, crecimiento económico y sustentabilidad en la región.
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