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Juchitán, Oax. – Pescadores y autoridades de Salina Cruz reclamaron hoy a un enviado de Petróleos Mexicanos (PEMEX), a una reunión en el palacio municipal, por los derrames y la contaminación, pero no hallaron ningún compromiso de la petrolera.
El señor de PEMEX, (identificado como el ingeniero Francisco Javier García Gutiérrez, del área de atención social), “solo escuchó los reclamos y exigencias, apenas si dijo que les informará a sus superiores” el motivo de la reunión, dijo la autoridad de La Ventosa, Margarita Domínguez.
Al término de la reunión, los pescadores volvieron a mostrar enojo, desconfianza y preocupación luego que el enviado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Oaxaca (COEPRISO), recomendó que por ahora no se consuman productos marinos de bahía La Ventosa, lo que generó incertidumbre.
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"Obviamente que los pescadores y la autoridad quedamos preocupados por esa recomendación", dijo la directora de Ecología del gobierno salinacrucense, Diana González, quien recordó que durante los días 23, 24 y 25 de este mes, inspeccionaron el área y era evidente la contaminación.
Durante el encuentro, el presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, insistió en que PEMEX retire los emisores que salen de la refinería al mar, donde descargan sus residuos y contaminan la zona.
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"Los pescadores vamos a insistir que PEMEX contrate a una compañía especializada en recuperación de hidrocarburos y remediación de los daños y que retire sus emisores de La Ventosa. Ya han contaminado mucho. Ya lo dijimos, no somos su fosa séptica", dijeron.
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dmrr/cr
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