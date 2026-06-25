Hunucmá, Yucatán. - Un nuevo escándalo surgió en el Ayuntamiento de este municipio, tras la renuncia de Erik Daniel Esquivel Cruz, que fungía como director de Pesca y quien ahora está acusado de una violenta agresión a dos jóvenes del puerto de Sisal.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), uno de los jóvenes resultó con lesiones en el rostro, mientras que el menor de edad quedó inconsciente durante la agresión del ahora exfuncionario municipal.

Incluso, los afectados señalaron que fueron amenazados con un arma de fuego por Esquivel Cruz.

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Director de pesca de Hunucmá, Yucatán renuncia al cargo; investigan presunta agresión a dos jóvenes, uno es menor de edad. Foto: Especial.

Por este caso, el Ayuntamiento que preside Cristina Pérez Bojórquez, señaló que la separación del cargo busca facilitar las investigaciones sobre las denuncias por presuntas agresiones por las que se acusa a Esquivel Cruz para que las autoridades competentes determinen lo conducente.

En el comunicado oficial se precisa que el director de Pesca presentó su renuncia, tras ser acusado de participar en la agresión contra dos jóvenes de 21 y 17 años de edad, en la que estuvo acompañado de su hijo y otros colaboradores.

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“La autoridad municipal indicó que corresponde a las instancias judiciales determinar las responsabilidades que pudieran existir y afirmó que la separación del cargo busca contribuir al debido esclarecimiento de los hechos denunciados”, precisó el documento.

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