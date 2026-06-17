LA PAZ, BCS., 17 de junio. — El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, solicitó licencia temporal por 21 días para separarse de su cargo y participar en el proceso interno de Morena, PT y PVEM de cara a la elección de 2027, en que se renovará la gubernatura de Baja California Sur.

El alcalde estará fuera de su cargo del 23 de junio al 12 de julio, y la solicitud fue presentada y aprobada este miércoles por el Cabildo de Los Cabos.

Durante su ausencia, el primer regidor José Manuel Larumbe Pineda asumirá como encargado del despacho de la presidencia municipal, conforme a lo establecido en la normatividad local.

Lee también Continúa la violencia en Putla de Guerrero, Oaxaca: lesionan con una navaja a una mujer tras un asalto

Agúndez Gómez, confirmó su intención por buscar la candidatura de la Cuarta Transformación para la gubernatura de BCS, en transmisiones previas y declaraciones en sus redes sociales. En la sesión de Cabildo remarcó hoy que regresará a sus funciones el próximo 13 de julio.

Alcalde de Los Cabos, Christian Agúnde, solicita licencia de 21 días; busca candidatura a la gubernatura de BCS. Foto: Especial.

“No me voy, es un nos vemos pronto”, expresó durante la sesión en la que se formalizó la licencia.

[Publicidad]

El alcalde sostuvo que las áreas operativas del Ayuntamiento continuarán funcionando con normalidad y afirmó que los programas, obras públicas y servicios municipales mantendrán su ritmo de ejecución durante las próximas semanas.

Lee también Helicóptero de la Marina rescatará a brigadistas atrapados en la sierra de Álamos, Sonora; familiares bloquean acceso al municipio

Agúndez Gómez agradeció el respaldo de los integrantes del Cabildo y señaló que permanecerá atento al desempeño de la administración municipal durante el periodo en que permanezca separado del cargo.

[Publicidad]

La solicitud ocurre apenas unas horas después de que las dirigencias nacionales de Morena, PT y PVEM anunciaran el calendario de registro de aspirantes a encabezar las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández sostuvo en conferencia de prensa que en ninguna de las 17 posibles alianzas a la candidatura estatal están definidas, pues las dirigencias decidieron primero permitir el registro de aspirantes en conjunto y luego definirán si otorgan su apoyo o no al seleccionado en la encuesta.

dmrr/cr