Álamos. - Un helicóptero de la Secretaría de Marina realizará -este miércoles 17 de junio- un operativo para rescatar a ocho brigadistas que permanecen varados en la sierra guarijía de Álamos, luego de que las intensas lluvias provocaron la crecida de un río y los dejaron incomunicados desde hace varios días.

La situación generó la movilización de familiares y amigos de los trabajadores, quienes bloquearon la carretera Álamos-Navojoa a la altura de los arcos de bienvenida al Pueblo Mágico para exigir una respuesta inmediata de las autoridades.

El alcalde Samuel Borbón informó que ya fue habilitada una zona de aterrizaje en la comunidad de Burapaco, considerada el punto más seguro para realizar la evacuación aérea.

La aeronave tenía previsto arribar durante la mañana de este miércoles del municipio de Guaymas.

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Entre las personas que serán rescatadas se encuentran Juanita Lara y Efrén Granillo, quien ha mantenido comunicación sobre las difíciles condiciones que enfrenta el grupo en la zona serrana.

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De acuerdo con los reportes, los brigadistas quedaron atrapados hace dos días mientras realizaban la instalación de una antena Starlink en una comunidad guarijía ubicada entre Chinatopo y Rancho Nuevo.

La creciente del río impidió su salida y complicó las labores de rescate.

Familiares denunciaron que algunos integrantes presentan lesiones, golpes y picaduras de animales ponzoñosos, mientras que una mujer lesionada no puede caminar, lo que incrementó la urgencia del rescate.

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Los manifestantes acusaron una respuesta tardía por parte de las autoridades municipales y solicitaron la intervención directa del gobernador Alfonso Durazo quien gestionó ante las fuerzas federales un operativo urgente de las fuerzas federales aéreas para garantizar el regreso seguro de los brigadistas.

El operativo fue coordinado por autoridades de la Marina, el Ejército Mexicano, el Gobierno de Sonora, Protección Civil estatal y municipal, funcionarios y ciudadanos.

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Las autoridades exhortaron a la población a no intentar ingresar por cuenta propia a la sierra, ya que las condiciones del terreno y la creciente de los ríos representan un riesgo adicional y podrían entorpecer las labores de rescate.

Mientras se desarrolla el operativo, la carretera Álamos-Navojoa permanece cerrada a la circulación, por lo que automovilistas que intentan ingresar o salir del municipio están siendo desviados.

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afcl/LL