[Publicidad]
Una jueza federal rechazó otorgar un amparo a tres menores de edad, entre ellos dos mujeres, para impedir que fueran integrados al hogar de su madre y su tío, a quienes señalaron de distintas violencias.
Los menores Leonardo Daniel de 17, Lytzi Guadalupe de 16, y Ángeles Yamileth de 13 años, todos ellos originarios del municipio veracruzano de San Andrés Tuxtla, buscaban evitar estar en el hogar de su madre señalada de ejercer violencia física y psicológica en su contra y de su tío denunciado por el delito de pederastia.
Los adolescentes viven actualmente con su abuela Ofelia Xolo Hernández, quien ha denunciado que sus nietos se niegan a regresar a la vivienda de su madre por temor a que la mujer los agreda y su tío nuevamente abuse sexualmente de ellos.
Lee también Acusan cobro de moches en Comisión de Atención a Víctimas en Morelos
Los jóvenes expresaron a su abuela que desde abril de 2020 fueron víctimas de agresiones físicas, psicológicas y sexuales; además, Lytzi Guadalupe y Ángeles Yamileth acusaron a su tío Jesús Alberto M. T., “tío Chucho”, de abusar sexualmente de ellas.
Los menores señalaron a su madre María del Pilar M. T. de ejercer violencia física y psicológica con golpes e insultos, por lo que su abuela los acompañó a interponer una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.
[Publicidad]
“Ellos no están de acuerdo, pues es en ese domicilio fue donde sufrieron agresiones físicas y psicológicas por parte de su madre, y las niñas fueron víctimas de agresiones sexuales por parte de su tío. Es obvio que se sentirían revictimizados con el solo hecho de pensar que tienen que regresar a vivir ahí, donde también habita su tío”, aseguró el abogado de los menores.
Lee también Instructor deportivo es vinculado a proceso por violación y corrupción de menores en Irapuato; aprovechó relación de confianza con la víctima
El caso quedó asentado en la carpeta de investigación UIPJ/DJXIX/F2-ESP/225/2020 en contra de la madre por el delito de violencia familiar y del tío de los menores, Jesús Alberto, por su presunta responsabilidad en el delito de pederastia.
[Publicidad]
Y el juicio quedó radicado con número de expediente 666/2025 en el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, pero la autoridad judicial se declaró incompetente y turnó el caso al Juzgado Sexto de Distrito en el que finalmente se desechó la petición de los menores.
Además el padre, Leonardo Román, promovió en nombre y representación de los tres un juicio ordinario civil en el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil con sede en el municipio de San Andrés Tuxtla en junio de 2022.
Vinculan a proceso a dos policías de Silao, Guanajuato por presunto robo; habrían actuado cuando estaban en servicio
afcl/LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Abelina López solicita licencia como alcaldesa de Acapulco; busca candidatura para coordinar los Comités de Defensa de la 4T en Guerrero
Descubre y Compra
¿Cansado de dormir mal?; compra el colchón matrimonial Zinus Cooling Essential por menos de 2 mil 400 pesos
Estados
Ambientalistas exigen proteger la selva baja caducifolia en Cuernavaca; rechazan desarrollo inmobiliario
Metrópoli
ISSSTE dona 22 hectáreas de terreno para regularizar predios en Tlalpan; beneficiará a mil 700 familias
Al día
Celebra el Día del Padre con una buena función de lucha libre en Cuajimalpa
Espectáculos
Ohana significa familia y la familia nunca te abandona, fallece Daveigh Chase actriz que dio voz a Lilo
Espectáculos
¡Con picardía mundialista! Sandra Cuevas acepta comparación con La Chiquitibum de México 86
Fútbol
¡Mamá sí irá al Mundial! EU destraba visa de la madre del portero de Cabo Verde