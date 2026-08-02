El material con el que está hecha una tabla para picar no solo es importante en cuestión de durabilidad o si se desgasta más rápido el filo de los cuchillos, sino de cuál es menos fácil que las bacterias se queden y proliferen.

La mayoría de las tablas están hechas de plástico, de madera y de acero inoxidable, pero, ¿cuál es la mejor? Aquí te explicamos las características de cada una y cuál es el mejor material por ser seguro, resistente y fácil de limpiar.

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¿Es mejor una tabla para picar de plástico, de madera o de acero inoxidable?

De acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Catarina de México, el material de una tabla para picar influye tanto en su durabilidad como en la higiene al preparar los alimentos.

Cada opción tiene ventajas y desventajas, por lo que la elección dependerá del uso que se le dé y de los cuidados que reciba.

Madera

Este material es resistente y tiene una vida útil larga; y a diferencia de lo que se puede creer, esta retiene menos bacterias que el plástico cuando se mantiene en buenas condiciones.

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El Ayuntamiento aconseja elegir tablas elaboradas con maderas duras, como haya, roble, nogal o arce, ya que ofrecen mayor resistencia y es difícil que se agrieten por la humedad.

Plástico

Por su parte, las tablas para picar de plástico son de las más utilizadas por ser más baratas y porque son fáciles de limpiar; sin embargo, investigaciones de la American Chemical Society advierten que los fabricados con polietileno y polipropileno desprenden pequeñas partículas de microplásticos conforme se desgastan con el uso del cuchillo.

Por lo que la exposición constante a estos microplásticos representa un riesgo para la salud a largo plazo, por lo cual, se deben reemplazar las tablas cuando presentan cortes profundos o desgaste.

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Acero inoxidable

El acero inoxidable es resistente y tienen mayor durabilidad porque no absorbe humedad ni olores, lo que facilita su limpieza y reduce la acumulación de bacterias.

No obstante, su superficie es mucho más dura. lo que puede acelerar el desgaste del filo de los cuchillos y generar un ruido desagradable al cortar.

Por lo tanto las tablas para picar de madera de calidad es la mejor opción para el uso diario porque al no acumular bacterias es segura para cortar alimentos; sin embargo, también la de acero inoxidable es una opción, pero la desventaja es el sonido que genera.

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Debes lavar la tabla para picar después de cortar los alimentos. Foto: Unsplash

¿Cómo lavar y desinfectar correctamente la tabla para picar?

Todas las tablas para picar deben lavarse con agua caliente y jabón inmediatamente después de utilizarlas; una vez limpias, déjalas secar o usa toallas de papel.

Además de este proceso,las tablas de madera como las de plástico tienen que desinfectarse con una solución que puedes preparar en casa; solo necesitas una cucharada de cloro líquido sin fragancia por cada 4 L de agua.

Para que el desinfectante sea efectivo, la superficie debe permanecer cubierta con la mezcla durante algunos minutos antes de enjuagarse.

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Si próximamente vas a comprar una tabla para picar, recuerda que conviene comprar una hecha de madera firme, y que la última opción que contemples sea la de plástico.

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