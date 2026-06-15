La tabla de picar es un utensilio de cocina imprescindible porque permite cortar diversos alimentos como verduras, frutas, carnes, pescados y pollo, mismos que despiden olores y sabores.

Pero además, cuando se cortan productos crudos puede existir el riesgo de contaminación cruzada. Por eso, hoy te explicamos si te conviene mas usar una de plástico o de madera.

¿Usar una tabla de madera o una de plástico?

Si cuentas con estas tablas para picar en casa o estás pensando en comprar una, debes saber que las dos cumplen la misma función, pero el material con el que están hechas influye en la higiene y seguridad de los alimentos.

La ingeniera Marta León señala en su blog que las tablas de madera ofrecen ventajas higiénicas, ya que su porosidad permite absorber la humedad y algunas bacterias que quedan atrapadas en el interior y desaparecen con el tiempo, reduciendo su presencia en la superficie (donde se preparan los comestibles).

En cambio, las tablas de plástico suelen deteriorarse conforme el uso, pues los cortes provocados por los cuchillos generan pequeñas grietas que albergan microorganismos y dificultan su eliminación durante la limpieza; además, el desgaste de este material puede desprender microplásticos.

La experta también destaca los hallazgos que obtuvo el microbiólogo Dean O. Cliver de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, en 1994. El científico comparó ambos materiales tras contaminarlos con bacterias como la Escherichia coli, Salmonella y Listeria.

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Su experimento mostró que cerca del 99.9% de los microorganismos desaparecían de la superficie de las tablas de madera a los pocos minutos, mientras que en las de plástico lograban sobrevivir e incluso multiplicarse cuando permanecían a temperatura ambiente.

Otro factor, más allá del bienestar, es el cuidado del medio ambiente. La madera es un recurso renovable y su fabricación requiere menos energía que la producción de artículos hechos de plástico.

Debes lavar tu tabla para picar después de cortar los alimentos. Foto: Unsplash

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¿Cómo cuidar y desinfectar las tablas para picar?

De acuerdo con la marca Alambique, las tablas de madera requieren ciertos cuidados para conservarse en buen estado por más tiempo. En ese sentido, se recomienda lavarlas inmediatamente después del uso con agua tibia y secarlas por completo para evitar que la humedad se acumule.

Otra medida es cometerlas a una limpieza profunda de manera periódica. Para ello, la mejor opción es frotar medio limón sobre la superficie, puesto que su acidez ayuda a eliminar bacterias.

Además, la Food Safety and Inspection Service de Estados Unidos aconseja que tanto las tablas de madera como las de plástico pueden desinfectarse utilizando una mezcla de una cucharada de cloro líquido por cada litro de agua.

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Para hacerlo, sólo tienes que cubrir completamente el utensilio con la solución y dejarla actuar durante 30 minutos; después, enjuaga con agua y permite que se seque antes de volverla a utilizar.

Finalmente, debes darle mantenimiento para que la madera no se agriete. ¿Cómo? Pon sobre su superficie aceites comestibles, como el de oliva, para alargar su vida útil. Y no pongas en remojo las tablas de madera, porque eso las deteriora.

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