Con México como anfitrión de la Copa del Mundo 2026, el restaurante Rosetta y Tequila Casa Dragones unieron fuerzas para crear "Omakase Dragones por Rosetta", una propuesta gastronómica de edición limitada que estará disponible en Salón Rosetta hasta el 18 de julio.

Cangrejo, espárragos y chabacanos maridado con tequila reposado. Foto: cortesía Casa Dragones

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Durante un mes, Salón Rosetta albergará esta experiencia exclusiva que podrán disfrutar 12 comensales. Omakase Dragones por Rosetta está conformado por un menú de seis tiempos maridados con dos cocteles y distintas etiquetas de la casa tequilera.

El menú diseñado por la chef Elena Reygadas se compone por:

Choux de langosta y estragón maridado con tequila blanco, chícharo y ruibarbo.

Mousse de aguacate y hoja de aguacate maridado con tequila joven.

Aguachile de kampachi, cebollín y melón maridado con tequila 200 copas.

Cangrejo, espárragos y chabacanos maridado con tequila reposado.

Wagyu y frijoles ahumados maridado con tequila añejo, sake y durazno.

Postre: Cebada, lapsang Souchong y lavanda maridado con tequila blanco, miel y lavanda.

Mousse de aguacate y hoja de aguacate maridado con tequila joven. Foto: cortesía

La experiencia Omakase Rosetta & Casa Dragones tiene un costo de $3,100 pesos por persona y estará disponible del 15 de junio al 18 de julio en Salón Rosetta, ubicado al interior de Rosetta en Colima 166, colonia Roma Norte.

Se podrá disfrutar en un horario de 18 a 22 hrs. La reservación se puede hacer al Whatsapp 55 3931 4702 o al mail: reservaciones@rrosetta.com.mx

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