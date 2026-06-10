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Después de una residencia de 16 semanas en la ciudad de Los Angeles, California, el famoso restaurante danés, Noma, anunció este miércoles que reabrirá sus puertas en Copenhague en agosto con un nuevo chef, el mexicano Pablo Soto, y otro equipo directivo tras la salida de su fundador René Redzepi, quien se enfrentó a acusaciones de acoso laboral.
"Esta primavera nos ha llevado a reflexionar más de cerca sobre quiénes somos, sobre lo que más importa [...] estamos listos para compartirlo con ustedes. En agosto, volvemos a casa", escribió el equipo del restaurante en un comunicado a través de Instagram.
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Pablo Soto, nuevo chef de Noma
Este es "el comienzo de un nuevo capítulo" para este restaurante, que no figuró este año entre los establecimientos con tres estrellas de la guía Michelin nórdica, a diferencia de años anteriores.
El nuevo chef ejecutivo de Noma será el mexicano Pablo Soto, quien lleva ya más de 10 años de historia con el restaurante. Pablo inició su relación con Noma en 2012 cuando realizó prácticas, para más tarde integrarse al equipo de desarrollo e investigación de Noma cuando abrieron un pop-up en Tulum por allá del 2017. Desde 2024, Pablo Soto es jefe de cocina de Noma.
Por su parte, René Redzepi (quien había anunciado su dimisión ante los testimonios de abusos revelados por The New York Times) sigue siendo propietario de Noma y estará involucrado como director creativo, Annika de Las Heras como CEO y Mette Bring Søberg a cargo de research and development.
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¿Cuándo abrirá sus puertas Noma en Copenhague?
A partir del 5 de agosto, Noma abrirá sus puertas en Copenhague con un menú diferente cada mes por un precio inicial de 4.500 coronas danesas. Alrededor de 600 euros, 694 dólares o 12,103 pesos mexicanos de acuerdo al cambio de hoy.
"Estamos construyendo algo que nunca habíamos hecho antes: doce temporadas de Noma. Cada mes tendrá su propia expresión, moldeada por los ingredientes, los paisajes y las ideas que nos inspiran en ese momento", menciona el comunicado.
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