Las papas fritas son una de las botanas favoritas de muchas personas y, a simple vista, podría parecer que todas las marcas ofrecen el mismo producto.

Sin embargo, detrás de cada bolsa existen diferencias en sus procesos de elaboración, ingredientes y contenido nutricional, mimos que marcan la diferencia en su impacto sobre la salud.

Para elegir las mejores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha analizado diferentes marcas del mercado y estas son las que señala como de mayor calidad.

¿Qué factores analizó Profeco en las papas fritas?

Este análisis de calidad se llevó a cabo entre el 11 de marzo y el 13 de abril de 2026, y se publicó en la Revista del Consumidor de junio. Para realizarlo, la Profeco evaluó un total de 67 productos disponibles en el mercado mexicano, de los cuales 33 fueron papas fritas.

Como parte de las pruebas, la dependencia revisó que la información comercial incluida en los empaques cumpliera con lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que regula el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

También se revisó que los productos mostraran, de manera clara y completa, datos como la denominación del alimento, contenido neto, sistema de etiquetado, instrucciones de conservación, lista de ingredientes y fecha de caducidad o de consumo preferente.

De igual manera se evaluó el aporte nutrimental de las papas fritas mediante la medición de proteínas, grasas y carbohidratos. Y por último, pero no menos importante, la cantidad de sodio presente en las botanas y su contenido energético, es decir, las calorías que aportan por cada 100 g.

Las papas fritas, al estar elaboradas con sal, pueden tener un contenido elevado de sodio. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son las mejores papas fritas, según Profeco?

Debido a que las papas fritas son productos con contenido elevado de sodio, todas las marcas analizadas cuentan con sellos de advertencia en su empaque. Sin embagro, las Sabritas Original y Sabritones Papas Sal son las alternativas de menor calidad porque sólo tienen con uno.

El resto de los productos analizados contienen 2 sellos, uno por el sodio y el otro por exceso de grasas saturadas o de calorías:

Barcel Chip's Sal

Barcel Chip's Chipotle Limón

Barcel Chip's Fuego

Barcel Chip's Jalapeño

Barcel Chip's Toque Maestro al Parmesano

Barcel Chip's Toque Maestro a la Sal y Pimienta

Ruffles Mega-Crunch Flamin' Hot

Ruffles Queso

Sabritas Adobadas

Sabritas Crema y Especias

Sabritas Limón

Sabritas Sensaciones Chile Manzano con Limón

Sabritas Sensaciones Chiles Secos

Sabritas Xtra Flamin' Hot

Sol Tubi-Papa Original

De manera simultánea, la Profeco ha identificado a las papas fritas que contienen 3 sellos de advertencia en su empaque y son:

Great Value Papas Fuego Crujientes

Great Value Papas Saladas Crujientes

Great Value Papas Sabor Salsa Verde Crujientes

Golden Hills Naturales

Golden Hills Adobadas

Totis Pap's Adobadas

Valley Foods Potato Chips con Sal Crujiente

Consume con moderación las papas fritas. Foto: Unsplash

¿Qué papas fritas no ofrecen calidad, según Profeco?

Entre las papas fritas que presentaron mayores inconsistencias en su etiquetado se encuentran las Great Value Papas Jalapeño Crujientes. De acuerdo con Profeco, este producto cuenta con 3 sellos de advertencia y la información declarada en su empaque no coincide con los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio.

Específicamente, la dependencia detectó que contienen una mayor cantidad de grasa de la reportada: la etiqueta indica 24.6 g por cada 100 g de producto, y en realidad aporta 30.8 g.

Asimismo, se encontró un contenido de sodio superior al declarado, ya que asegura tener 1076.5 mg por cada 100 g, y en realidad cuenta con 1440 mg.

Una situación similar ocurre con Great Value Papas Queso Jalapeño Crujientes, que cuenta con 3 sellos de advertencia y su contenido de proteína real es menor al declarado en la etiqueta: asegura que contiene 7.7 g de proteína por cada 100 g, y en realidad aporta 6.1 g.

Otro caso es el de Great Value Papas Adobadas Crujientes, que presenta la misma cantidad de sellos de advertencia; sin embargo, Profeso detectó diferencias entre la información declarada en la etiqueta y su contenido real.

Las anteriores papas fritas cuentan con más sodio del que reporta el empaque: indican 1053 mg por cada 100 g, y en realidad posee 1589 mg. Además, registra menor cantidad de proteína de la declarada, ya que asegura tener 7.7 g por cada 100 g, y en realidad es de 6.3 g.

Las papas fritas también son fuente de carbohidratos y grasas. Foto: Pixabay

En la categoría de las papas fritas de la marca Sol, las Sol Tubi-Papa Adobada cuentan con 3 sellos de advertencia y se reveló que tienen más grasa de la que declara el empaque: señala 23 g por cada 100 g de producto, y en realidad posee 28 g.

Finalmente, las Sol Tubi-Papa Rifaditas cuentan con 3 sellos y se detectó una diferencia en su contenido de proteína: el etiquetado declara 8 g por cada 100 g de producto, y realmente aporta 5.1 g.

Ahora que conoces cuáles son las papas fritas mejor evaluadas por la Profeco, podrás tomar una decisión más informada al momento de consumirlas.

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