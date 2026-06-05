El festejo por el Día de la Dona surgió en 1938 en la ciudad de Chicago por iniciativa del Ejército de Salvación, con el objetivo de recaudar fondos durante los años de la Gran Depresión.

La fecha también sirve para rendir homenaje a las mujeres voluntarias conocidas como las “Donut Dollies”, quienes durante la Primera Guerra Mundial brindaban apoyo a los soldados estadounidenses.

Desde centros comunitarios instalados cerca de las zonas de combate, estas mujeres ofrecían café y donas como una forma de elevar el ánimo de las tropas.

La tradición comenzó por las voluntarias Margaret Sheldon y Helen Purviance, quienes empezaron a preparar donas para los soldados, una acción que con el tiempo se convirtió en una práctica habitual. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja retomó esta iniciativa y mantuvo viva la costumbre.

Actualmente, el Día de la Dona continúa celebrándose en distintos países, no solo como un reconocimiento a su historia, sino también como una oportunidad para disfrutar uno de los panes más populares del mundo.

En estos 5 lugares podrás elegir las donas que más te gusten. Foto: Pexels

A continuación, te presentamos algunos de los establecimientos con promociones dedicadas al día de la dona.

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¿Dónde hay promociones por el día de la dona?

Krispy Kreme

Con motivo del Día de la Dona, esta cadena anunció una dinámica especial para sus clientes, a través de una publicación en su Instagram oficial, en la cual informó que regalará 100 mil donas este 5 de junio, invitando a los consumidores a acudir a sus sucursales para obtener una de ellas.

Además, todas las donas tienen un costo de 25 pesos por el día de hoy.

Las donas se caracterizan por su hoyo en medio del pan. Foto: Instagram @krispykrememexico

El Globo

Con motivo de esta fecha, la panadería El Globo anunció en su Instagram oficial una promoción especial para este 5 de junio, ya que la marca invitó a sus clientes a celebrar la fecha comprando donas participantes a un precio de $22.00 por pieza.

La promoción estará disponible únicamente durante el viernes y aplicará exclusivamente en sucursales físicas; asimismo, la empresa informó que el beneficio no podrá combinarse con otras ofertas, descuentos o promociones vigentes.

Puedes acompañar las donas con leche para balancear el dulzor. Foto: Instagram @elglobooficial

VIPS

La cadena restaurantera Vips también se suma, ya que lanzó una promoción especial para los amantes de este pan; a través de su cuenta de Instagram, la marca informó que del 5 al 7 de junio ofrecerá una caja con seis donas clásicas por 89 pesos, una oferta disponible por tiempo limitado en sus sucursales participantes.

A las donas también se les conoce como rosquillas en algunos lugares. Foto: Instagram @vipsmx

Dunkin' Donuts

Con motivo del Donut Day, esta marca lanzó en su Instagram una promoción especial que permitirá a sus clientes llevarse más donas por un precio simbólico.

La dinámica consiste en comprar una caja de seis donas clásicas para obtener una segunda caja del mismo tamaño por solo un peso adicional, una oferta disponible solo durante ese día.

Aprovecha las ofertas para comprar donas en tu establecimiento favorito. Foto: Instagram @dunkin_mx

Tim Hortons

A través de su red social Instagram, la marca de cafeterías y donas invitó a sus clientes a sumarse a la celebración, y adelantó que durante la jornada habrá promociones especiales, donas recién preparadas y diversas actividades para conmemorar esta fecha.

Las donas son uno de los panes más consumidos en Estados Unidos. Foto: Instagram @timhortonsmx

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