Glaseadas, rellenas, cubiertas de chocolate o con ingredientes no tan convencionales, las donas se han convertido en uno de los panes favoritos de muchas personas de alrededor del mundo.

Por ello, cada primer viernes del mes de junio se celebra el Día de la Dona, una fecha ideal para disfrutar de este popular pan dulce.

Si todavía no sabes dónde festejarlo, te compartimos 4 lugares que podrás visitar por sus propuestas y sabores que satisfarán tu antojo.

Las donas se deben comer con moderación por su contenido de grasas y azúcares. Foto: Freepik

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¿Cuáles son los lugares en los que puedes celebrar el Día de la Dona?

Si buscas un lugar para celebrar esta fecha o simplemente darte un gusto, estas son algunas de las propuestas con promociones donde podrás encontrar una amplia variedad de sabores.

Austin Donut Company

Donas estilo americano, monchosas y con toppings tanto llamativos como deliciosos. Puedes encontrar de diferentes sabores como maple y tocino, apple fritter, banana fritter y clásicas como la old fashion de chocolate.

Por el día de la dona, todas las donas tienen el 10% de descuento o, puedes comprar una caja de 6 donas glaseadas por 99 pesos.

Encuentra Austin Donut Company en la colonia Narvarte Oriente, en la calle de Dr. José María Vértiz número 546.

Austin Donut Company son donas tipo americano. Foto: Austin Donut Company IG

The Black Donut

Los sabores de estas donas horneadas están fuera de lo normal. Sus sabores se inspiran en postres como el tiramisú o el famoso Chocolate Dubai, además encontrarás sabores como pistache, nutella o una clásica inspirada en la dona favorita de Homero Simpson.

Hoy, para celebrar el Día de la dona cuentan con una promoción de las donas sabor Maple y Glacé a tan solo 10 pesos por pieza.

The Black Donut se encuentra en Avenida Nuevo León 281, en la colonia Escandón

En The Black Donut las donas son verdaderos postres. Foto: The Black Donut FB

Catamundi

Las donas de Catamundi son conocidas desde hace ya varios años por su originalidad, sabor y calidad del pan.

Cuentan con distintas opciones, te recomendamos probar las donas de matcha, brownie y la famosa de maple con tocino.

Encuentra las donas de Catamundi en Alejandro Dumas 97, en Polanco.

Desde hace años, las donas de Catamundi han sido favoritas de la ciudad. Foto: Catamundi

Randy's Donuts

Originaria de la ciudad de Los Angeles, esta marca llegó a CDMX el año pasado. Cuentan con una amplia selección de donas, desde las clásicas glaseadas con chispas o espolvoreada con azúcar hasta opciones rellenas o de sabores como red velvet, matcha u oreo.

Prueba las Randy's Donuts en su sucursal en Álvaro Obregón 85, en la colonia Roma Norte.

Randy's Donuts es originaria de Los Angeles. Foto: Randy's Donuts

Con todas estas opciones, será difícil conformarse con una sola dona, tanto en el Día de la Dona como en el resto del año.

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