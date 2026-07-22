Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una reducción de 56% en los homicidios dolosos en el Estado de México, desde septiembre de 2024 a junio de este año.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 22 de julio en Toluca, Estado de México, Marcela Figueroa también señaló una disminución de 40% en los delitos de alto impacto en la entidad.

Al destacar la implementación del mando unificado del Plan Integral para la Zona Oriente en 15 municipios, aseguró que ha tenido “un gran impacto” en la reducción de la incidencia delictiva.

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Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa desde Toluca, Edomex (22/07/2026). Foto: Alejandro Vargas

“Hay una disminución del 56% en el promedio diario en los homicidios dolosos, pasando de 6.6 homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a 2.8 en junio de 2026”, expuso.

“Desde el inicio de la actual administración, la gráfica permite observar una reducción del 40%, al pasar de 181.2 delitos de alto impacto diarios en septiembre de 2024 a 109 en junio de 2026, con una visible disminución, particularmente desde la implementación de este Plan Oriente en marzo de 2025”, destacó la titular del SESNSP.

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