Este miércoles continúa en marcha la tercera semana de pagos para todos los beneficiaros de las Pensiones Bienestar, correspondiente al cuarto bimestre del año, de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario publicado a inicios de mes.

Como ya se sabe, la dispersión de recursos se realiza cada dos meses, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. La entrega de los pagos se lleva a cabo de manera escalonada y en orden alfabético, para mantener un proceso organizado.

Estos programas sociales tienen el propósito de mejorar la calidad de vida de los derechohabientes, garantizando el bienestar de los sectores más vulnerables, como adultos mayores, niños, niñas y personas con discapacidad.

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Los pagos de los Programas del Bienestar se hacen en la tarjeta Bienestar. Foto: Gobierno de México

¿Quiénes reciben su depósito este 22 de julio?

Siguiendo con el calendario publicado por la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de coordinar las políticas sociales, este miércoles 22 de julio recibirán su pago las personas cuyo apellido paterno inicie con las letras "P" y "Q".

Es importante señalar que, no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito. En caso de que desees retirar el efecto, puedes acudir con tu tarjeta a cualquier cajero automático del Banco del Bienestar, sin ninguna comisión.

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Para consultar el saldo disponible en tu cuenta bancaria puedes usar la Línea del Bienestar o descargar la aplicación móvil. Al entrar, captura los datos de tu tarjeta, crea una contraseña y consulta tus movimientos o depósitos.

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Foto: Gobierno de México

Si el depósito no se refleja en tu cuenta bancaria en la fecha asignada, espera un lapso de 24 horas. En caso de que siga sin aparecer, comunícate a la Línea del Bienestar o acude a un módulo de atención con identificación oficial, CURP y tarjeta.

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¿Cuál es el monto que se entregará?

Para este 2026, las cantidades asignadas para cada programa fueron las siguientes:

Pensión Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

En el caso de los beneficiarios al programa Sembrando Vida, el pago mensual correspondiente a junio se realizó el pasado jueves 9 de julio, con un monto de 6 mil 450 pesos.

Con una inversión de 378 mil 817 millones de pesos, la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician a más de 16 millones 571 mil 522 personas.

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De acuerdo con la titular del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, la dispersión de recursos de este cuarto bimestre del año 2026 finaliza la próxima semana, el miércoles 29 de julio.

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