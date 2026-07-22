El pasado martes 21 de julio se registró la cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos ocho años en el país.

Según cifras de las fiscalías estatales y dependencias federales, este martes hubo 21 homicidios, siendo Guerrero y Jalisco las entidades con mayor número de muertes, con 3 cada uno.

Le siguen el Estado de México, Guanajuato y Tabasco con dos en cada estado.

Por otra parte, Baja California, Ciudad de México, Colima, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, registraron una muerte por entidad.

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El resto de los estados no reportaron homicidios dolosos.

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Este martes se registraron 21 homicidios dolosos en el país. Foto: Especial

El pasado 14 de julio, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 48 % entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de 86.9 a 45.4 víctimas por día, lo que convierte a junio de este año en el junio con el menor promedio de homicidios dolosos desde 2015.