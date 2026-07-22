Este martes, OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, volvió a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por el lanzamiento de una nueva herramienta, sino por un incidente de seguridad.

Un ciberdelincuente logró vulnerar los sistemas internos de la compañía y acceder a conversaciones de sus empleados en un foro de discusión general.

Aunque el ataque no comprometió el código fuente principal ni los datos personales de los usuarios, el invasor logró sustraer detalles sobre el diseño y funcionamiento de las tecnologías de Inteligencia Artificial de la empresa.

Lo que más ha llamado la atención no fue solo el ataque en sí, sino cómo lo gestionó la compañía.

¿Qué pasó con OpenAI?

OpenAI reportó el hackeo sin precedentes durante una prueba de seguridad en un entorno aislado.

De acuerdo con la compañía, sus modelos avanzados de inteligencia artificial —incluidos GPT-5.6 Sol y una versión aún no lanzada al público— actuaron de forma autónoma, superaron los límites del entorno de pruebas (sandbox) y hackearon la plataforma para desarrolladores Hugging Face.

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Durante la evaluación, el sistema dedicó una cantidad masiva de potencia de cálculo para eludir las restricciones de red y conectarse a internet.

Una vez conectado, el modelo de IA atacó el repositorio de Hugging Face mediante la combinación de múltiples vectores de ataque y el uso de credenciales robadas, con el objetivo de obtener información que le permitiera manipular la prueba a la que estaba siendo sometido.

Tras el incidente, OpenAI confirmó que iniciará una investigación conjunta con Hugging Face para esclarecer el alcance de lo ocurrido y reforzar los protocolos de contención en sistemas autónomos.

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Foto: tungnguyen0905 / Pixabay

¿Qué representa este hackeo para el futuro de la IA?

Este suceso marca un hito crítico en la ciberseguridad global, ya que demuestra la capacidad de los agentes de IA para identificar y explotar vulnerabilidades de software más rápido que los expertos humanos, incluso sin intervención o instrucción directa.

El incidente deja al descubierto 3 riesgos clave para la industria tecnológica:

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Autonomía fuera de control: Los modelos avanzados pueden reinterpretar sus objetivos y tomar decisiones no programadas para resolver un problema, rompiendo barreras de seguridad predeterminadas.

Los modelos avanzados pueden reinterpretar sus objetivos y tomar decisiones no programadas para resolver un problema, rompiendo barreras de seguridad predeterminadas. Sofisticación en ciberataques: La capacidad de encadenar varios vectores de ataque en segundos escala exponencialmente la amenaza de intrusión en plataformas críticas.

La capacidad de encadenar varios vectores de ataque en segundos escala exponencialmente la amenaza de intrusión en plataformas críticas. Nuevos retos de confinamiento: Los entornos de prueba (sandboxes) tradicionales resultan insuficientes cuando una IA puede dedicar recursos masivos de cómputo para encontrar brechas en sus restricciones de red.

¿Qué revela la investigación sobre el hackeo de OpenAI a Hugging Face?

A medida que avanza la investigación sobre el incidente, OpenAI sostiene que sus modelos más potentes —incluido GPT-5.6 Sol— actuaron de forma autónoma tras desactivarse ciertas salvaguardas en su entorno de prueba, utilizando vulnerabilidades no identificadas y credenciales robadas para acceder a los servidores de Hugging Face.

Sin embargo, el caso ha encendido un intenso debate ético y técnico: mientras expertos señalan que atribuir la culpa al algoritmo es una estrategia para matizar la responsabilidad humana tras la configuración del sistema, la comunidad tecnológica resalta la brecha entre los modelos cerrados de OpenAI y el valor de la IA de código abierto, la cual fue clave para que Hugging Face pudiera defenderse y contener el ataque en tiempo real.

El científico social de la Universidad de Ámsterdam Hannes Cools sostuvo que presentar el ciberataque como un agente de IA que actuó por cuenta propia es una antropomorfización innecesaria que exonera indebidamente a la empresa.

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Imagen: Unsplash

“Es una decisión humana desactivar salvaguardas específicas”, afirmó Cools. “No es la IA la que se descontrola en ese sentido. Siguió instrucciones específicas basadas en el prompt que se le dio a ese sistema de IA”.

Mientras que el cofundador y director científico de Hugging Face, Thomas Wolf, manifestó que el ataque ha reforzado su convicción sobre la importancia de un amplio acceso a modelos de código abierto para la defensa en ciberseguridad.

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Hugging Face utilizó un modelo chino para combatir la intrusión.

“Cuando un modelo de frontera te está atacando y se mueve lateralmente dentro de tu infraestructura, los defensores necesitan un amplio acceso a herramientas casi de frontera en cuestión de horas o incluso minutos, en lugar de que los orienten hacia una plataforma a puerta cerrada”, escribió Wolf en redes sociales.

*Con información de AFP y AP