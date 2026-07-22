La mañana de este miércoles 22 de julio, usuarios de Instagram reportaron problemas para utilizar la red social de Meta. Entre las fallas más frecuentes estuvieron la imposibilidad de cargar el contenido del feed, enviar o recibir mensajes directos (DM), iniciar sesión y utilizar la aplicación con normalidad, en un incidente que se replicó tanto en México como en otros países.

De acuerdo con el monitoreo de Downdetector, los primeros reportes en México comenzaron alrededor de las 6:00 de la mañana y alcanzaron su punto máximo a las 8:45 horas, con 280 reportes registrados. La plataforma, que recopila avisos enviados por los propios usuarios, mostró un incremento inusual de incidencias durante ese periodo.

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La aplicación concentra la mayoría de las quejas

Los datos de Downdetector indican que el 62% de las quejas estuvieron relacionadas con el funcionamiento de la aplicación móvil. Otro 28% correspondió a problemas de conexión con el servidor, mientras que el 7% señaló fallas para cargar el feed.

Entre los comentarios más recurrentes también destacaron los mensajes directos que no aparecían en las conversaciones o que no podían enviarse, una situación reportada por usuarios de distintas regiones.

Ciudades con más reportes

El mapa de incidencias de Downdetector ubicó a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Ensenada como las zonas del país con mayor concentración de reportes durante la mañana.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de las fallas. En este tipo de incidentes, las interrupciones suelen resolverse una vez que la plataforma restablece sus servicios.

Información en desarrollo.

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