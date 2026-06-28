Meta IA ha lanzado una serie de gafas con Inteligencia Artificial (IA) que han transformado la manera en que los usuarios interactúan con su entorno y utilizan su celular.

A finales de 2023, en colaboración con la marca de lentes Ray-Ban, presentó su primera generación de lentes que permiten capturar imágenes, videos y grabaciones. Dos años más tarde, llegó la segunda generación en colaboración con Oakley, con funciones atractivas para deportistas.

Si quieres saber cuántos modelos hay y sus precios, en Techbit te compartimos el dato.

El diseño de los lentes de Meta IA los hace discretos y cómodos. Foto: Meta

Leer también ¿Qué pasará con WhatsApp, banca móvil o apps de transporte si no registras tu celular?

¿Cuáles son los modelos de los lentes Meta IA?

Los modelos en colaboración con Ray-Ban son Wayfarer Generación 1 y 2, Skyler Generación, Headliner Generación 2, Blayzer Optics Generación 2 y Scriber Optics Generación 2. Mientras que la colaboración con Oakley incluye los modelos HSTN y Vanguard.

Ambas generaciones incluyen el asistente de Meta AI; pero además, permiten tomar fotos y videos, escuchar audio desde aplicaciones de streaming (mediante Bluetooth), realizar llamadas, enviar mensajes y traducir conversaciones en tiempo real en francés, italiano, inglés, entre otros idiomas.

[Publicidad]

Tanto los modelos de Ray-Ban como los Oakley cuentan con cámaras ultra gran angular de 12 MP para capturar fotos y videos en alta resolución, 2 bocinas discretas y 5 micrófonos a la medida y 32 GB de almacenamiento para guardar hasta 1,000 imágenes y 100 videos cortos.

Según información de Meta AI, al comprar cualquiera de estos 9 modelos pueden ser equipados con micas fotocromáticas que no solo les da un toque personal, sino que también protegen la vista de los rayos solares y de la luz de pantallas.

Y si bien ambas generaciones han sido diseñadas para el día a día, la batería de los lentes de Ray-Ban tiene una duración aproximada de 4 horas.

[Publicidad]

En cambio, los de Oakley, al estar pensados para usuarios que realizan actividad física demandante, pueden ofrecer hasta 8 horas de duración, y son compatibles con apps deportivas y resistentes al sudor.

Las micas Transitions de algunos lentes de Meta IA cambian de color según las condiciones lumínicas del ambiente. Foto: Meta

También existe el modelo Meta Ray-Ban Display, considerados como los más equipados de la colaboración. Es posible controlarlos mediante la pulsera inteligente Neural Band, y otra curiosidad es que permiten proyectar la pantalla del celular en el lente derecho.

¿Cuánto cuestan los lentes de Meta IA?

Todos los modelos de Ray-Ban y Oakley en colaboración con Meta IA se encuentran a la venta en el sitio oficial de la empresa, y sus precios son:

[Publicidad]

Meta Ray-Bay Wayfarer Gen 1: 4,799

Meta Ray-Bay Wayfarer Gen 2: $8,099

Meta Ray-Bay Skyler Gen 1: $4,799

Meta Ray-Bay Headliner Gen 2: $8,099

Meta Ray-Bay Blayzer Optics Gen 2: $9,069

Meta Ray-Bay Scriber Optics Gen 2: $9,069

Oakley Meta HSTN: $8,489

Oakley Meta Vanguard: $10,609

Meta Ray-Bay Display: $13,999

Los lentes Meta Ray-Ban Display permiten proyectar la pantalla de tu celular. Foto: Meta

Estos lentes de Meta AI se han consolidado como una de las propuestas más interesantes dentro del mercado de los dispositivos inteligentes, ofreciendo funciones impulsadas por inteligencia artificial en diferentes rangos de precio.

Leer también Cómo funciona el nuevo simulador de Google para viajar por el mundo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters