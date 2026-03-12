Los fraudes cibernéticos son uno de los tantos dilemas que aquejan a Internet, y Meta lo sabe muy bien. Por eso, la empresa ha decidido incluir patrones infalibles de seguridad en sus plataformas para dotar a sus usuarios con la mejor protección virtual posible.

De acuerdo con estadísticas reveladas por la empresa liderada por Mark Zuckerberg, 10.9 millones de cuentas en Facebook e Instagram fueron desactivadas en 2025 por estar asociadas con centros criminales de estafa.

Y, ante estas alarmantes cifras, en Tech Bit te contamos los detalles sobre cómo son las nuevas alertas antifraude de Meta.

Recientemente, Meta deshabilitó más de 150 mil cuentas asociadas con redes de centros de estafa. Foto: Unsplash

¿Cómo son las nuevas alertas de Meta para prevenir estafas?

En días recientes, la empresa americana ha dado a conocer que se encuentra trabajando en el perfeccionamiento de herramientas de seguridad avanzada en Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a las personas a que detecten y eviten estafas, fraudes y extorsiones.

Dichas alertas antifraudes estarán llegando de manera paulatina a las cuentas de todos los usuarios de Meta; las cuales son:

Detección de suplantación

Con ayuda de la IA, la corporación podrá identificar cuando se usurpe la identidad de personajes públicos o marcas con propósitos malintencionados; así como sentimientos falsos de fans y biografías engañosas, a modo de evitar suplantaciones engañosas.

Enlaces engañosos y suplantación de dominios

La empresa utilizará mecanismos de IA avanzada para detectar proactivamente sitios web falsos y enlaces alterados, para evitar que los usuarios confíen en ellos y la imagen de marcas reconocidas se vean comprometidas.

Alertas en Facebook sobre solicitudes de amistad sospechosas

Estas nuevas advertencias en Facebook ayudarán a los usuarios a gestionar cuentas sospechosas al momento de enviar y recibir solicitudes de amistad.

Si el usuario recibe o envía una invitación de un perfil con actividad sospechosa, la red social le advertirá para que decline la solicitud.

Advertencia en WhatsApp sobre vinculación de dispositivos

Los estafadores pueden intentar engañar al público de WhatsApp para que vinculen su cuenta al dispositivo de ellos.

Ante esto, Meta ahora alertará cuando una solicitud de vinculación pueda ser peligrosa. Estos avisos mostrarán de dónde proviene la petición y advertirá que podría tratarse de una estafa.

Ampliación de la detección avanzada de estafas en Messenger

Cuando un chat en Messenger pueda contener patrones de estafas comunes como ofertas de trabajo sospechosas, la app avisará y preguntará al usuario si desea compartir mensajes recientes con el remitente.

Además, si se detecta una posible estafa, la persona recibirá más información para que cuide su cuenta al bloquear y reportar el perfil de dudosa procedencia.

Meta manifiesta que para luchar contra las estafas se requiere de tecnología confiable, educación y concientización. Foto: Meta

¿Qué resultados ha tenido Meta con sus patrones de ciberseguridad?

De acuerdo con Meta, algunas de sus nuevas alertas ya han comenzado a habilitarse en las cuentas de ciertos usuarios.

Asimismo, la empresa de Zuckerberg ha compartido los logros en materia de ciberseguridad que obtuvo durante 2025:

Se eliminaron más de 159 millones de anuncios de estafa y el 92% fueron retirados antes de que alguien los reportara.

y el 92% fueron retirados antes de que alguien los reportara. Se desactivaron 10.9 millones de cuentas en Facebook e Instagram asociadas con centros criminales de estafa.

Se deshabilitaron más de 150.000 cuentas asociadas con redes de centros de estafa, lo que encauzó el arresto de 21 ciberdelincuentes en Tailandia.

Se anularon los posts de más de 15.000 usuarios en Facebook e Instagram que usaban identidades engañosas.

e Instagram que usaban identidades engañosas. Se crearon campañas como #TrappedinScamCrime, Scam Se Bacho y otras para combatir la trata de personas; así como para compartir consejos sobre cómo detectar y evitar estafas.

“Nuestro trabajo global para proteger a las personas contra estafadores nunca termina. Seguiremos invirtiendo en nuevas tecnologías, compartiendo actualizaciones sobre nuestros avances en cumplimiento y colaborando con socios para garantizar una experiencia más segura para todos en nuestras plataformas”, confirmó finalmente Meta.

