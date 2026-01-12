- Con información de AFP -

Meta eliminó más de 544 mil cuentas de menores en Australia y pide al gobierno revisar la prohibición de redes sociales para usuarios menores de 16 años.

Más de medio millón de perfiles desaparecieron en cuestión de días de Instagram, Facebook y Threads en Australia. No fue una caída del sistema ni una limpieza rutinaria, fue el primer gran efecto de una nueva ley que prohíbe a los menores de 16 años usar redes sociales.

Australia limita redes sociales a jóvenes: Meta pide replantear la ley. Imagen: Unsplash

Qué dice la nueva ley australiana

Desde el 10 de diciembre, el gobierno australiano obliga a las grandes plataformas como Meta, TikTok y YouTube a impedir que niñas, niños y adolescentes menores de 16 años tengan cuentas activas.

Las plataformas que no cumplan pueden enfrentar multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos (poco más de 33 millones de dólares estadounidenses).

Para ajustarse a la norma, Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, eliminó 331 mil cuentas de menores en Instagram, 173 mil en Facebook y 40 mil en Threads.

El gobierno de Australia responsabilizará a las empresas por el daño que puedan causar a los jóvenes y considera que, si las plataformas recopilan datos de sus usuarios, también pueden usarlos para verificar edades y cumplir la ley.

La postura de Meta y el debate de fondo

Aunque Meta aseguró a través de un comunicado que respeta la legislación, pidió al gobierno abrir un diálogo con la industria tecnológica para buscar un “mejor camino”.

Su principal argumento es que la prohibición, tal como está planteada, podría empujar a los menores hacia aplicaciones menos conocidas y con menos controles.

La empresa asegura que padres y especialistas temen que la medida aísle a los adolescentes de comunidades digitales positivas y los deje más expuestos a espacios poco regulados de internet.

