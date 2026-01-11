La Ciudad de México continúa avanzando en la digitalización de los servicios de movilidad, sobre todo durante este año en que la capital será sede del Mundial 2026.

En diciembre de 2025, como parte de los ejes del Programa de Sustitución de Taxis, el gobierno capitalino anunció el desarrollo de una app que buscará competir contra Didi o Uber.

¿Qué funciones tendrá?, ¿cuándo será lanzada?, ¿quiénes podrán utilizarla? Sigue leyendo para resolver todas tus dudas.

La nueva app de taxis forma parte del programa de modernización de este transporte público. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Leer también HP renueva su línea de laptops durante CES 2026

Gobierno de CDMX impulsa app para modernizar taxis

En conferencia de prensa, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, adelantó detalles sobre el desarrollo de una nueva app para modernizar el servicio de taxis entre locales, visitantes nacionales y extranjeros.

Este plan también contempla la sustitución de unidades chatarra, la implementación de vehículos híbridos y eléctricos, el cambio de cromática de los taxis y la capacitación de conductores, a fin de que sea un transporte más seguro.

La aplicación llevará por nombre "Taxi CDMX" y, por el momento, se encuentra en desarrollo. La mandataria pidió al titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, agilizar los trabajos para que quede lista previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

"Le encargo al secretario de Movilidad que agilice, por favor, esta aplicación nueva y que la población sepa que puede contratar taxis por aplicación y que va a ser fácil y seguro”, expresó.

Sin dar una fecha precisa sobre su lanzamiento, la jefa de gobierno capitalino señaló que con esta app se espera que los taxistas logren la competitividad con otros sectores.

Hay que recordar que, en septiembre de 2019, la CDMX había lanzando una plataforma para dicho servicio de movilidad, cuyo nombre era "Mi Taxi". Aquí se podía conocer el nombre del conductor, compartir los viajes, calificar a los operadores e integraba con un botón de pánico conectado al C5.

Sin embargo, el anterior servicio migró a la App CDMX y ahora se puede utilizar desde el apartado "Movilidad" y luego "Mi Taxi". Además de las anteriores funciones, permite consultar las placas de la unidad y crear un perfil de usuario para tener a la mano el historial de viajes.

La App CDMX estrenará nuevas funciones. Foto: especial

App CDMX también presenta nuevas funciones y diseño

Por otra parte, a principios de diciembre de 2025, Clara Brugada también presentó la nueva imagen de la App CDMX, herramienta oficial del gobierno que centraliza servicios, trámites y alertas.

Esta aplicación fue actualizada para concentrar en una sola plataforma toda la red de transporte público y diversos servicios urbanos. Ahora, desde un solo lugar, los usuarios pueden consultar información del Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero, así como redes metropolitanas como Mexibús, Mexicable y el Tren Interurbano México–Toluca.

Dicha integración permite conocer rutas, tiempos de llegada y flujo del transporte en tiempo real, lo que contribuye a una mejor planeación de los traslados diarios.

Además, incluye la versión digital de la Tarjeta de Movilidad Integrada, lo que representa una innovación significativa en la forma de pagar el transporte público.

Gracias a eso, a través del celular, los usuarios pueden acceder a su tarjeta virtual, realizar recargas mediante CoDi o tarjetas bancarias y utilizarla para ingresar a distintos sistemas de transporte.

Otro cambio se observa en su diseño, donde el ajolote se convierte en el emblema visual. Asimismo, los contenidos han sido reorganizados en categorías más claras, lo que facilita la navegación y el acceso rápido a la información.

Y como funciones adicionales se encuentran servicios relacionados con la salud preventiva, información sobre las Utopías, un botón de emergencia, reportes urbanos y contacto directo con instancias como LOCATEL y policías de cuadrante.

Leer también OpenAI presenta ChatGPT Health: cómo funcionará

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters