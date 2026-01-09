Durante CES 2026 en Las Vegas, además de los robots y los autos autónomos, también se presentaron equipos de cómputo personal. HP lanzó una de las más grandes renovaciones en su línea de equipos con más de 30 modelos que abarcan desde soluciones para el consumidor general hasta modelos especializados para videojuegos y entornos empresariales.

“Las personas que trabajan en línea y no sólo utilizan su computadora para trabajo o tareas escolares, sino también para trabajos complementarios, entretenimiento o actividades para desarrollar el espíritu emprendedor. Actualmente el 12.5% de la fuerza laboral trabaja de forma remota y por esta razón HP busca adaptarse a los diferentes estilos de trabajo con una muy amplia línea de laptops y PC de escritorio”, dijo Samuel Chang, el presidente de División de Consumer Personal Systems de HP.

HP renueva su línea de laptops durante CES 2026. Foto: Jorge Arredondo

Agregó que la línea entre el trabajo y la vida personal es cada vez más borrosa y los trabajadores utilizan la inteligencia artificial más que nunca, con un aumento de 39 % en su uso diario. Algunas características de las nuevas computadoras son baterías que duran más de 45 horas, pantallas OLED que cubren el 100% de los colores reales y protección con estándares militares para soportar caídas, temperaturas extremas y salpicaduras.

Poder para el uso de IA

En el segmento de consumo, HP integró sus productos bajo la familia OmniBook, cambiando el tema de la movilidad y el rendimiento con inteligencia artificial. El modelo más notable fue la HP OmniBook Ultra 14, presentada como la notebook de consumo más delgada del mundo (10.7 mm). Este equipo integra el procesador Snapdragon X2 Elite que permite la ejecución simultánea de múltiples aplicaciones de IA. Además, es un 52% más ligera que su generación anterior y cuenta con detección de postura para mejorar la ergonomía del usuario.

Mientras que el nuevo modelo HP OmniBook de la serie 3 estableció un récord mundial en autonomía para una computadora de IA de consumo con pantalla OLED, ofreciendo una impresionante duración de batería de hasta 45 horas.

En el ámbito empresarial, HP presentó el EliteBoard, un dispositivo donde la PC completa reside dentro del teclado. Disponible en dos versiones, una con cable fijo para estaciones permanentes y otra híbrida con batería de 3.5 horas, este equipo es una "AI PC" completa con procesadores AMD Ryzen AI y hasta 64 GB de RAM.

HP renueva su línea de laptops durante CES 2026. Foto: Jorge Arredondo

Mientras que las nuevas Chromebooks: OmniStudio y ChromeOS están dirigidas para los profesionales que prefieren el escritorio, la HP OmniStudio X 27 es la primera PC "All-in-One" con tecnología Neo:LED, que ofrece una cobertura de color dual del 100% y negros más profundos.

Asimismo, HP lanzó el modelo Chromebook Plus x360 14. Este dispositivo convertible cuenta con herramientas de IA de Google integradas, pantalla 2K y un diseño robusto, pensado para usuarios que requieren sincronización fluida entre dispositivos Android y su laptop.

La mejor experiencia de juegos

Los aficionados a los videojuegos que prefieren las computadoras sobre las consolas tienen la opción de las marcas Omen y HyperX la marca Omen que se centran en modelos y monitores de alto rendimiento, mientras que HyperX integra el ecosistema de periféricos y reemplaza a la línea "Victus" en laptops de entrada.

El buque insignia es la Omen Max 16, la laptop más potente del mundo en la actualidad. Incorpora un sistema de enfriamiento con cámara de vapor de vidrio y un tercer ventilador interno, soportando hasta 64 GB de RAM y gráficos extremos.

Para el segmento de entrada, la HyperX Omen 15 ofrece una opción más accesible sin sacrificar potencia esencial. En visualización, destaca el monitor HyperX Omen OLED 34, con tecnología QD-OLED, tasa de refresco de 360 Hz y un conmutador KVM integrado para gestionar múltiples dispositivos.

HP renueva su línea de laptops durante CES 2026. Foto: Jorge Arredondo

HP transforma la experiencia de impresión con IA

La empresa que cuenta con una tradición en el segmento de impresoras anunció la función Perfectly Formatted Prints (HP Print AI), que analiza el contenido de páginas web para eliminar anuncios y formatear perfectamente el texto y las imágenes antes de imprimir, resolviendo el problema común de las impresiones web desordenadas,

Para el entorno empresarial, las impresoras ahora integran Microsoft Copilot directamente en el panel de control. Esto permite a los usuarios acceder a sus archivos de OneDrive desde la impresora, y utilizar la IA para borrar información sensible antes de imprimir o escanear documentos. Además, al escanear, el sistema utiliza reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para sugerir nombres de archivo lógicos basados en el contenido del documento, en lugar de nombres genéricos.

Finalmente, la nueva aplicación HP Poly Studio unifica la gestión de todos los periféricos (auriculares, cámaras, docks), recordando las configuraciones preferidas del usuario independientemente de la ubicación o el hardware conectado, mejorando la eficiencia en el trabajo híbrido.

