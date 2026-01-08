El celular es uno de los objetos que más utilizamos al día y, por lo tanto, está expuesto a ensuciarse con polvo, tierra y hasta pelusa, partículas que pueden quedar atrapadas en la entrada de los audífonos o el puerto de carga.

Aunque muchas personas consideran que no es importante mantener estos orificios limpios, la realidad es otra porque la acumulación de suciedad pueden ocasionar fallas relacionadas con la conectividad del dispositivo.

Por eso, hoy en Techbit te damos algunos consejos para limpiarlo sin dañarlo.

Se recomienda limpiar el puerto de carga del celular mínimo una vez al mes. Foto: Especial

¿Qué pasa si el puerto de carga de tu celular se obstruye con suciedad?

Como lo mencionarnos anteriormente, mantener limpio el puerto de carga de tu celular, también conocido también como "puerto USB", es clave para evitar problemas de funcionamiento.

De acuerdo con el blog de la empresa AVG AntiVirus, la basura que se acumula en este orificio incrementa el riesgo de que el dispositivo sufra fallas de carga, errores al traspasar contenido con el cable USB, y posibles defectos en las piezas metálicas que los recubren.

Por eso, se recomienda darle mantenimiento al menos una vez al mes. Y aunque pareciera un proceso sencillo, se debe realizar con cautela y con las herramientas apropiadas para no dañar los pines metálicos, piezas que permiten la transmisión de energía y datos.

4 métodos para limpiar el puerto de carga del celular

Ovisat, tienda de accesorios que cuenta con un blog de ayuda para los usuarios, indica que una limpieza regular y adecuada permite que el celular ofrezca una conexión segura y eficiente con sus cables y accesorios.

Si quieres aprender a limpiar los puertos de carga y el resto de orificios, te compartimos 4 sencillos métodos:

Alcohol isopropílico

Este producto es seguro de usar en los dispositivos electrónicos, ya que se evapora en poco tiempo y no causa daños en los componentes.

Simplemente tienes que humedecer ligeramente un paño de microfibra con alcohol isopropílico y pasarlo por encima (no adentro) del puerto de carga.

Evita introducir objetos al puerto de carga del celular para limpiarlo. Foto: Especial

Aire comprimido

Usar un bote de aire comprimido para limpiar los orificios del es bastante funcional.

Deberás colocarlo a una distancia moderada (de aproximadamente 15 centímetros) y rocía el aire poco a poco. No lo pegues demasiado porque podrías empujar las partículas más al interior.

Hisopo para maquillaje

Los hisopos para maquillaje son más pequeños y el algodón más compacto que los convencionales. Esto permite remover la suciedad, sin que la misma pelusa del cotonete quede atrapada en los orificios del celular.

También sirve para limpiar los accesorios del dispositivo, como la cabeza del cargador y hasta el estuche de tus audífonos inalámbricos.

Trapos para lentes

Otro recurso son los trapos que vienen con los lentes, pues están hechos con tejidos sintéticos (poliéster y poliamida), lo que no desprende pelusas ni ocasiona rayones en las superficies.

Solo debes pasarlo alrededor del puerto USB y sutilmente elimina la suciedad, así como los residuos de grasa que con frecuencia se pegan en el dispositivo directamente de las manos.

Lo que no debes hacer

Nunca utilices agujas, pasadores, trapos empapados, tachuelas o le soples directamente con la boca al puerto de carga del celular porque puede resultar perjudicial.

