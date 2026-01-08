Más Información
Como cada año, EA Sports FC celebra el TOTY (Equipo del año, por sus siglas en inglés) uno de los premios más emblemáticos para la marca y en los cuales nomina a prestigiosos jugadores y jugadoras de todo el mundo.
Lo mejor es que los fanáticos ya pueden votar por sus favoritos tanto en la web como en el propio juego, además que a partir del 9 de enero podrán votar a través de las redes sociales de EA SPORTS FC en Instagram y X.
Además, EA SPORTS FC 26 también ha introducido un nuevo premio: Capitán y Capitana, el cual ha sido creado para reconocer a los y las futbolistas que realmente han trascendido a lo largo del año calendario.
Por otro lado, EA Sports también ha regresado Futbolista N.12, el cual le brinda a la comunidad la oportunidad de ayudar a homenajear a un futbolista masculino y una femenina que haya tenido una actuación sobresaliente en 2025 y que no logró estar incluido en los Mejores XI.
Quienes resulten ganadores en las votaciones, serán revelados el 15 de enero estando disponibles en el juego el mismo día en FC Mobile y el 16 de enero en EA SPORTS FC 26.
Los ítems TOTY llegarán a EA SPORTS FC 26 del 16 al 30 de enero. Durante la primera fase, del 16 al 22 de enero, los delanteros, mediocampistas, defensores y arqueros de los Equipos del Año se incorporarán de forma escalonada al pozo de ítems de Ultimate Team.
Posteriormente, del 23 al 30 de enero, estarán disponibles todos los ítems del Mejor XI del Equipo del Año, junto con el y la Futbolista N.°12 y las Menciones Honorables, también dentro de los paquetes de Ultimate Team.
Ellos son los nominados al Equipo del año 2026
Hombres:
Arqueros:
- Alisson
- Thibaut Courtois
- David Raya
- Gianluigi Donnarumma
- Manuel Neuer
- Jan Oblak
- Mile Svilar
Defensores:
- David Raum
- Jonathan Tah
- Andrei Rațiu
- Dean Huijsen
- Jules Koundé
- Marcos Llorente
- Alessandro Bastoni
- Amir Rrahmani
- Gabriel
- Maximilian Mittelstädt
- Marc Guéhi
- Marquinhos
- Micky van de Ven
- William Saliba
- Willian Pacho
- Virgil van Dijk
- Marc Cucurella
- Nuno Mendes
- Denzel Dumfries
- Nico Schlotterbeck
Mediocampistas:
- Grimaldo
- Luis Díaz
- Michael Olise
- Ritsu Doan
- Federico Valverde
- Frenkie de Jong
- Lamine Yamal
- Nico Williams
- Pedri
- Raphinha
- Cole Palmer
- Evander
- Jamal Musiala
- Jude Bellingham
- Kenan Yıldız
- Nico Paz
- Angelo Stiller
- Riyad Mahrez
- Declan Rice
- Felix Nmecha
- Joshua Kimmich
- Moisés Caicedo
- Pierre-Emile Højbjerg
- Ryan Gravenberch
- André-Franck Zambo Anguissa
- Bruno Guimarães
- Corentin Tolisso
- João Neves
- Nicolò Barella
- Scott McTominay
- Vitinha
- Salem Al-Dawsari
- Maghnes Akliouche
- Mohamed Salah
- Riccardo Orsolini
Delanteros:
- Harry Kane
- Patrik Schick
- Serhou Guirassy
- Ayoze Pérez
- Julián Alvarez
- Kylian Mbappé
- Robert Lewandowski
- Bradley Barcola
- Khvicha Kvaratskhelia
- Son Heung-min
- Vini Jr.
- Anders Dreyer
- Antony
- Bryan Mbeumo
- Christian Pulisic
- Désiré Doué
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Emanuel Emegha
- Erling Haaland
- Jean-Philippe Mateta
- Karim Benzema
- Lautaro Martínez
- Moise Kean
- Ousmane Dembélé
- Romelu Lukaku
- Viktor Gyökeres
Mujeres
Arqueras:
- Chiamaka Nnadozie
- Hannah Hampton
- Christiane Endler
Defensoras:
- Leah Williamson
- Lauren
- Kayla Sharples
- Millie Bright
- Wendie Renard
- Tara McKeown
- Vanessa Gilles
- Katie McCabe
Mediocampistas:
- Georgia Stanway
- Erin Cuthbert
- Keira Walsh
- Bernadette Amani
- Yui Hasegawa
- Patri Guijarro
- Taylor Flint
- Aitana Bonmatí
- Alexia Putellas
- Janina Minge
- Chloe Kelly
- Delphine Cascarino
- Trinity Rodman
- Ella Toone
- Laura Freigang
- Caroline Weir
- Fiamma Benítez
Delanteras:
- Claudia Pina
- Tabitha Chawinga
- Linda Caicedo
- Lineth Beerensteyn
- Temwa Chawinga
- Caroline Graham Hansen
- Elena Julve
