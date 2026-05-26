Para la consolidación de un esquema comercial justo y consolidar la bibliodiversidad tanto en la edición como en la comercialización y que los lectores tengan la mayor oferta posible y que los pequeños y medianos distribuidores y libreros puedan competir en las mismas circunstancias por servicio, Gerardo Jaramillo, presidente de la Asociación Mexicana de Librerías A.C. (Almac) asegura que además del precio único que quedó establecido hace casi 10 años, la otra gran batalla que dan desde hace más de 10 años es por la tasa cero a librerías.

“El precio único y la tasa cero son dos medidas que le dan viabilidad financiera y le dan viabilidad comercial a todo el sistema editorial, a todo el ecosistema”, afirma Jaramillo, quien agrega que la tasa cero, que va de la mano con el precio único, “busca más librerías, viabilidad financiera para chicas, medianas y grandes, universitarias, independientes, comunitarias, más educación, más lectores, más empleos y obviamente más cultura”.

El librero y promotor cultural reitera la necesidad de que la Secretaría de Cultura federal revise, trabaje y apruebe el reglamento de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro que Almac junto con Caniem le han entregado, pero también insiste en que se trabaje en la aprobación de la tasa cero a librerías, como la tienen las editoriales.

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“El reglamento y la tasa cero deben ser las dos puntas de lanza de esta reestructura o intención de reestructurar o tener bases sólidas para que la industria editorial pueda defenderse de los embates y pueda horizontalmente unir e incluir a todos y podamos tener una industria editorial sana, sólida, próspera y con una perspectiva de futuro con viabilidad este económica y financiera”, señala el librero.

“Hemos buscado a todos los responsables de la presidencia de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hemos estado muy en contacto con Javier Corral, Susana Harp, Beatriz Mojica, presidenta d la Comisión de Cultura del Senado y con Alma Lidia de la Vega, la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para alcanzar la tasa cero”, señala Jaramillo.

Por su beneplácito para unirse como sector y plantear la necesidad de estar respetando, aplicando y supervisando el precio único, pero también impulsando y apoyando la aprobación de la tasa cero para librerías y luego “estar manteniendo todas las herramientas que consideremos viables y revisarlas periódicamente para actualizarlas de acuerdo a la realidad este cambiante país y del sector”.

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