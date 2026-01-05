Después de las fiestas, el recalentado y la promesa de “ahora sí me pongo en forma”, Apple Fitness+ llega con una propuesta que busca hacerle la vida más fácil a quienes quieren retomar o iniciar una rutina de ejercicio en 2026.

A partir del 5 de enero, el servicio de fitness de Apple estrena nuevos programas semanales, suma música de Bad Bunny y KAROL G a sus entrenamientos y presenta nuevos episodios de su popular serie Time to Walk.

La plataforma, que puede usarse desde iPhone, iPad y Apple TV, ofrece 12 tipos de entrenamientos que van desde Fuerza, Yoga, HIIT y Pilates, hasta Baile, Ciclismo, Kickboxing y Meditación, con sesiones que duran entre cinco y 45 minutos.

Apple Fitness+ arranca 2026 con nuevos planes y música latina. Imagen: Apple

Para quienes cuentan con Apple Watch o AirPods Pro 3, la experiencia se vuelve más interactiva: las métricas personales —como frecuencia cardiaca, calorías quemadas y el progreso de los Anillos de Actividad— se muestran en pantalla en tiempo real, convirtiendo cada sesión en un pequeño reto personal.

¿Cuáles son las novedades de Apple Fitness+?

Entre las principales novedades destaca la llegada de cuatro programas diseñados para seguirse por semanas. “Retoma tu condición física” propone entrenamientos de solo 10 minutos, tres veces por semana, ideales para quienes llevan tiempo sin moverse y “Crea el hábito del yoga en 4 semanas” apuesta por sesiones breves que buscan integrar esta disciplina en la rutina diaria.

A ellos se suma “Fuerza y HIIT consecutivos”, que combina ambos ejercicios en bloques de 20 minutos, y “Fundamentos de fuerza en 3 semanas”, enfocado en aprender o perfeccionar los movimientos básicos de este tipo de entrenamiento.

La música también cobra protagonismo. La serie Artist Spotlight regresa con nuevas sesiones que incluyen playlists completas de KAROL G y, a partir del 2 de febrero, de Bad Bunny, en el marco del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

Apple Fitness+ arranca 2026 con nuevos planes y música latina. Imagen: Apple

Además, la serie Time to Walk estrena temporada con invitados como el actor Penn Badgley, la integrante de Spice Girls, Mel B, y la actriz Michelle Monaghan, quienes comparten historias personales, fotos y canciones durante caminatas guiadas.

Otra de las apuestas de Fitness+ para este año es integrar a creadores de contenido populares. Figuras como Allie Bennett, los gemelos bailarines Luke y Paul Harwerth (TwinSauce) y la autora Remy Park aparecerán como invitados en distintas sesiones, sumando un toque más cercano y social a los entrenamientos.

¿Cuál es el precio de Apple Fitness+?

En cuanto al acceso, Apple Fitness+ mantiene su esquema de suscripción de 149 pesos al mes o 899 pesos al año, con posibilidad de compartir la cuenta con hasta cinco familiares. También forma parte del plan Apple One Premier y ofrece pruebas gratuitas para nuevos usuarios que compren dispositivos Apple compatibles.

Con rutinas cortas, música que motiva y planes semanales fáciles de seguir, Apple Fitness+ se perfila como uno de los aliados digitales para quienes quieren arrancar 2026 con más movimiento y menos pretextos.

