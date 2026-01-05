Más Información

Una de las ferias tecnológicas más importantes del año está a punto de comenzar. Se trata del Consumer Electronics Show (CES) 2026, un evento anual que se celebra en Las Vegas, Estados Unidos y cuyo propósito es presentar las a nivel mundial.

Este año, el evento se llevará a cabo del 6 al 9 de enero y se espera que los temas protagonistas de la feria sean la (IA), la robótica, los wearables y los electrodomésticos.

El evento organizado por la Consumer Technology Association (CTA) reunirá a más de 450 empresas, entre startups y compañías tecnológicas. Algunas de las firmas que presentarán nuevos productos serán LG, Sony, Motorola, Racer, Hisense, Dell, Allienware, HP, Acer, Samsung y más. Además, se espera que lleguen alrededor de 14 mil asistentes.

CES 2026: qué esperar de la feria tecnológica anual. Imagen: EFE
¿Qué esperar del CES 2026?

Algunos de los temas que marcarán la agenda del CES 2026 son inteligencia artificial, ciberseguridad, salud digital, tecnología de belleza y moda, tecnología vehicular, robótica, videojuego, futuro energético y movilidad avanzada.

Durante el evento, diferentes firmas tecnológicas presentarán diferentes sus productos a través de conferencias. Las primeras conferencias estarán lideradas por firmas reconocidas como LG, Lenovo, Samsung, Hisense, entre otras. Mientras que los últimos días de la feria serán talleres y espacios de networking.

En caso de que no hayas tenido la oportunidad de viajar a Las Vegas para seguir las conferencias del CES 2026, puedes visitar la del CES, así como su canal de para seguir en vivo las presentaciones.

En Tech Bit también tendremos la cobertura de este evento para que conozcas de cerca algunos de los lanzamientos que realicen las empresas de tecnología durante el CES 2026.

