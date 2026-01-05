Una de las ferias tecnológicas más importantes del año está a punto de comenzar. Se trata del Consumer Electronics Show (CES) 2026, un evento anual que se celebra en Las Vegas, Estados Unidos y cuyo propósito es presentar las innovaciones tecnológicas a nivel mundial.

Este año, el evento se llevará a cabo del 6 al 9 de enero y se espera que los temas protagonistas de la feria sean la inteligencia artificial (IA), la robótica, los wearables y los electrodomésticos.

El evento organizado por la Consumer Technology Association (CTA) reunirá a más de 450 empresas, entre startups y compañías tecnológicas. Algunas de las firmas que presentarán nuevos productos serán LG, Sony, Motorola, Racer, Hisense, Dell, Allienware, HP, Acer, Samsung y más. Además, se espera que lleguen alrededor de 14 mil asistentes.

CES 2026: qué esperar de la feria tecnológica anual. Imagen: EFE

Leer también: Este día de enero 2026 comienza el registro de líneas telefónicas

¿Qué esperar del CES 2026?

Algunos de los temas que marcarán la agenda del CES 2026 son inteligencia artificial, ciberseguridad, salud digital, tecnología de belleza y moda, tecnología vehicular, robótica, videojuego, futuro energético y movilidad avanzada.

Durante el evento, diferentes firmas tecnológicas presentarán diferentes sus productos a través de conferencias. Las primeras conferencias estarán lideradas por firmas reconocidas como LG, Lenovo, Samsung, Hisense, entre otras. Mientras que los últimos días de la feria serán talleres y espacios de networking.

En caso de que no hayas tenido la oportunidad de viajar a Las Vegas para seguir las conferencias del CES 2026, puedes visitar la página oficial del CES, así como su canal de YouTube para seguir en vivo las presentaciones.

En Tech Bit también tendremos la cobertura de este evento para que conozcas de cerca algunos de los lanzamientos que realicen las empresas de tecnología durante el CES 2026.

Leer también: 5 regalos de Día de Reyes para universitarios

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters