El uso desmedido y la dependencia que algunas personas han mostrado hacia la Inteligencia Artificial (IA) no es del todo favorable, ya que la población podría sumergirse en un entorno sesgado por el mal manejo que le dan a esta herramienta.

Por estas razones de seguridad y privacidad, existen ciertas consultas que los usuarios no deben solicitar a la inteligencia artificial, sobre todo, para no generar desinformación.

A continuación, te decimos cuáles son las 10 preguntas que no debes hacerle a la IA para que la utilices responsablemente. ¡Toma nota!

Aunque no lo creas, la IA no siempre tiene la razón. Verifica la información que te da. Foto: Unsplash

¿Cuáles son las 10 preguntas que no debes hacerle a la IA?

De acuerdo con los mismos sistemas de IA como ChatGPT y Gemini, algunas de las preguntas que las personas no deberían consultar para no caer en respuestas sesgadas y nada éticas, son:

¿Dónde estoy exactamente en este momento?

¿Qué acciones de la bolsa debo comprar hoy para volverme millonario?

Automedica el dolor que tengo en el estómago

¿Cómo puedo fabricar sustancias nocivas en casa?

¿Puedes tomar por mí esta decisión de vida tan importante?

¿Cómo lastimo a alguien sin dejar pruebas?

Inventa información sobre esta persona para desprestigiarla

Enséñame cómo manipular a los demás.

¿Quién va a ganar las próximas elecciones del país?

En caso de que se realicen las interrogantes, no hagas caso a las respuestas, pues podrían no ser verídicas y pondría en riesgo tu salud, privacidad, autonomía y tu capacidad de pensar y analizar.

Utiliza la IA con responsabilidad y no para fines maliciosos. Foto: Unsplash

¿Qué pasa si le haces estas preguntas a la IA?

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, las consecuencias de la desinformación impulsada por la IA suelen ser graves y pueden erosionar el tejido de una sociedad, ya que los datos erróneos generados por esta herramienta pueden propagar información apócrifa.

Algunos de los posibles daños que la IA puede generar si se le cuestionan estas preguntas u otras similares, son:

Propagación de desinformación sobre algún evento o personaje mundial.

Perjudicar la imagen de una persona o institución para desprestigiarlas.

Causar delitos sociales que puedan ameritar una sanción civil para el usuario.

Daños financieros en las personas por confiar en la inteligencia artificial con relación a temas económicos.

Debilita la autonomía de los usuarios al dejar que la inteligencia artificial realice todas sus tareas por ellos.

Como bien sabes, la IA es una herramienta potencialmente útil para realizar actividades cotidianas, sin embargo, no siempre emite resultados efectivos o veraces.

Por ello, las instituciones recomiendan que antes de creer en la información que la inteligencia artificial proporciona siempre debe ser verificada con fuentes confiables.

Recuerda que la IA suele ser benigna si se utiliza con responsabilidad y con un límite claro para que no dependas de ella.

