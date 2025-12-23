En la ciencia ficción la conquista del espacio casi siempre está acompañada por un robot con inteligencia artificial (IA) como Tars en Interestelar o HAL en Odisea del espacio. Actualmente, en el mundo real, Blue Origin utiliza las herramientas de IA que serán claves para llegar a la luna.

Durante el evento re:Invent 2025, realizado en la ciudad de las Vegas, Swami Sivasubramanian, vicepresidente de Agentic AI de AWS, destacó la importancia de esta tecnología en el contexto de la conquista de la luna.

“Es fascinante ver cómo los clientes están fortaleciendo los agentes de IA en la exploración espacial que ahora son más fáciles de construir”, dijo Swami e invitó a William Brennan, vicepresidente de Transformación Tecnológica en Blue Origin a explicarlo.

IA aliada de Blue Origin para llegar a la luna. Imagen: especial

“Creemos en un mundo donde podemos diseñar un cohete entero con agentes de IA, donde podemos lanzar 100 cohetes con una persona en lugar de un cohete con 100 personas”, informó Brennan.

Vamos a volver a la luna

El reto para Blue Origin, que también es una empresa de Jeff Bezos, el CEO de Amazon; es realizar una mayor frecuencia de lanzamientos, módulos de aterrizaje lunar y una presencia permanente en la Luna. Para este fin, se requiere de automatización utilizando las últimas innovaciones en IA.

“Nuestra misión de reducir el costo de acceso al espacio se acelera a través de la IA agéntica (Agentic AI) que aprende, se adapta, toma decisiones, razona, planifica y explica su pensamiento. Vamos a volver a la Luna, esta vez para quedarnos, y la IA agéntica es una de nuestras nuevas compañeras de equipo que nos ayudarán a llegar más rápido y barato”, dijo Brennan.

El director de Blue Origin explicó que construir y lanzar cohetes requiere una gran especialización de docenas de disciplinas. Tomando un enfoque democratizado hacia la IA, se espera que las personas en Blue construyan y colaboren con agentes de IA para hacer su trabajo mejor y más rápido. Al equipar a los equipos de trabajo con agentes se puede acelerar dramáticamente el ciclo de vida de los productos, aumentar la tasa de producción y, lo más importante, reducir el costo de acceso al espacio.

TEAREX crean energía con la luna

La IA agéntica es fundamental en Blue Origin porque se han creado más de 2 mil 700 agentes que están en uso, impulsando más de 3.5 millones de interacciones entre 70% de los empleados en el último mes.

Unos de los proyectos más relevantes de esta compañía es TEAREx que significa Extracción Regular Avanzada de Energía Térmica" (Thermal Energy Advanced Regular Extraction) y es una capacidad totalmente nueva que está siendo desarrollada por el grupo de sistemas de exploración espacial para resolver uno de los desafíos más difíciles de la luna: sobrevivir a la noche lunar, equivalente a 14 días terrestres de oscuridad helada, lo cual afecta el funcionamiento de los dispositivos.

IA aliada de Blue Origin para llegar a la luna. Imagen: especial

TEAREx toma polvo de la superficie de la luna (llamado regolito), lo hace circular a través de una cámara y extrae el calor a través de un intercambiador. Diseñado para funcionar durante años, este ciclo de calor se invierte luego durante el día. Convirtiendo el regolito en energía.

“TEAREx es un gran ejemplo de lo que vemos como el futuro de los equipos de ingeniería en Blue. Pequeños equipos de expertos trabajando con grandes equipos de agentes de IA para entregar mayor. Los beneficios son inmensos. Usando agentes, nuestros ingenieros pudieron entregar un producto funcional 75% más rápido que los enfoques tradicionales, con una masa mejorada en un 40% sobre los diseños originales”.

Brennan refirió a los asistentes de re:Invent sobre los beneficios de la IA, “la mayoría de ustedes no están construyendo cohetes o infraestructura lunar, pero sí lidian con conocimientos especializados y herramientas personalizadas, y creo que podrían beneficiarse de algunos de nuestros aprendizajes con agentes”.

Blue Origin, está construyendo un gráfico de conocimiento empresarial en AgentCore, transformando la accesibilidad de IA en todos los datos, y prueban sus propios modelos construidos como el rover lunar (Lunar Roving Vehicle) en la Luna, entrenados con GPUs de AWS.

“Nuestro talentoso equipo de empleados de Blue Origin y los agentes de IA continuarán siendo el combustible para esta rápida innovación mientras construimos el camino al espacio para el beneficio de la Tierra”, concluyó.

La presentación de Blue Origin en re:Invent 2025 demostró que la carrera espacial del siglo XXI se libra tanto en las plataformas de lanzamiento como en los servidores en la nube. Con pequeños equipos de expertos dirigiendo grandes flotas de agentes digitales, Blue Origin está acelerando la construcción de ese camino al espacio convirtiendo la ciencia ficción en procedimientos operativos estándar.

Nasa y Blue Origin

En este contexto, la NASA seleccionó a Blue Origin para el Desarrollo Lunar Sostenible con el que crearán y operarán tanto un módulo de aterrizaje lunar, capaz de realizar un descenso de precisión en cualquier parte de la superficie de la Luna, como un transportador cislunar.

Estos vehículos funcionan con LOX-LH2 (oxígeno e hidrógeno líquidos). El alto impulso específico del LOX-LH2 proporciona una ventaja para las misiones de alta energía en el espacio profundo. La arquitectura de Blue Origin también se prepara para el día en que el hielo lunar pueda utilizarse para fabricar propelentes LOX y LH2 directamente en la Luna.

