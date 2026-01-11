La rápida evolución con la que ha mejorado la inteligencia artificial es innegable. Constantemente, sus desarrolladores afinan cada una de sus funciones para ofrecer un mejor servicio de tecnología, al estilo de sus chatbots como ChatGPT y Gemini.

Estas actualizaciones tienen el propósito de facilitar cada vez más la vida del ser humano, al ayudarle a realizar sus tareas cotidianas, e incluso, puede programarlas para que las personas no se preocupen por si se les olvida un asunto muy importante.

Por eso, hoy, en Tech Bit, te decimos el paso a paso para que puedas configurar estos horarios en tu IA favorita.

Debes contar con una cuenta de Google AI Pro o Google AI Ultra para que puedas programar tus actividades en Gemini. Foto: Especial

¿Cómo puedes programar tus actividades diarias con ChatGPT y Gemini?

Contrario a lo que puedes pensar, organizar tu día con apoyo de estos chatbots es demasiado sencillo. Lo único que requieres para acceder a esta función, es contar con una sesión de Gemini AI Pro o de ChatGPT Plus.

Y antes de darte el tutorial de cómo convertir a estos asistentes virtuales en tu agenda personal, es necesario aclarar ciertos puntos. El primero, es que puedes aprovechar esta función sin importar el sistema operativo de tu dispositivo, ya sea iOS o Android.

El segundo aspecto que debes considerar, es que, no es posible programar actividades meticulosas, como por ejemplo “Todos los viernes del año realiza un resumen de cinco cuartillas sobre un libro diferente”.

En su lugar, intenta con otras tareas, como “Envíame las noticias todas las mañanas”, o “Activa mi playlist de Spotify todos los días a las 7 pm”.

Por otra parte, es fundamental que concedas los permisos necesarios para vincular Gemini y ChatGPT con tus demás aplicaciones para que las actividades que programes se ejecuten sin ningún problema.

A continuación, te damos el paso a paso para que puedas planificar tus tareas de manera diaria, semanal o mensual con ayuda de estos chatbots:

Abre la aplicación o el sitio web de la IA que vayas a utilizar.

Posteriormente, escribe el prompt con la tarea que quieres planificar, por ejemplo, “Recomiéndame cada viernes una película para ver por la noche”.

Si quieres editar o eliminar alguna acción programada, solo debes entrar a la Configuración y seleccionar “Acciones programadas”, ahí podrás hacer el ajuste pertinente.

Nota: Las acciones que programes se ejecutarán aunque no estés utilizando los chatbots. Además, serás notificado por medio de correo cuando la actividad se haya realizado.

Si quieres organizar tus tareas en ChatGPT, debes tener una cuenta Pro o Plus. Foto: Unsplash

¿Por qué es importante el uso de la inteligencia artificial en nuestras vidas?

De acuerdo con la Universidad de Cincinnati, la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los mejores aliados del hombre para mejorar sus aspectos personales.

El centro de estudios afirma que “esta tecnología llegó para quedarse, y seguirá creciendo, mejorando, siendo más inteligente y teniendo mayor influencia en muchas industrias diferentes, así como en la vida personal de las personas”.

Y aunque es indiscutible que estas herramientas mejoran la productividad de las personas si se emplean con responsabilidad.

Por otra parte, organizaciones como el Foro Económico Mundial, indican que es importante que el ser humano mantenga un límite con estos asistentes virtuales para no generar una dependencia.

Como ves, programar tus actividades diarias con ChatGPT y Gemini es bastante fácil; y ahora que sabes hacerlo, será mejor que utilices esta función que te sacará de apuros y te salvará de los olvidos.

