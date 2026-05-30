Pasadena, California.— A 12 días de que suene el silbatazo inicial y México debute frente a Sudáfrica, la expectativa e ilusión de los aficionados sobre la Selección es alta.

Ese sentimiento se potenció cuando Javier Aguirre, en charla con Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, dijo que el torneo “está de pechito” para el Tricolor.

“Cuando vi el rol, el calendario, los partidos en casa, dije ‘está de pechito para no dejarla ir'. Eso le estoy diciendo a mis jugadores, jugar en casa no tiene precio", declaró el Vasco, que usó de ejemplo a Inglaterra que fue campeón en 1966 y desde entonces no pudo repetir.

Sin embargo, algunos de sus seleccionados optaron por una postura más sensata y piden calma.

“Ningún rival hoy en día es nada sencillo, vamos a jugar con el respeto que merecen, porque son grandes selecciones”, mencionó Edson Álvarez.

Su compañero en el mediocampo, Erik Lira, le dio valor a la localía y aseguró que “afrontamos el Mundial como un sueño, no hay mejor oportunidad que esta, será el mejor en la historia del país”. Además, el futbolista de Cruz Azul agregó que la altura de la Ciudad de México será un factor a favor del Tricolor durante la Copa del Mundo.

A comparación de sus rivales de grupo, el combinado nacional ocupa el lugar 15 en el ranking mundial de selecciones de la FIFA. Lo sigue Corea del Sur en el puesto 25, República Checa toma el lugar número 40 y Sudáfrica el escalón 60.

Para Santiago Giménez, “en un Mundial no hay selección fácil, están los mejores del mundo y cada partido será una batalla increíble, será muy parejo todo e intentaremos ganar con el apoyo de la gente, con garra, con corazón y jugando buen futbol, pero para nada será fácil”.

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