LAS VEGAS, Nevada.- En lo que ha sido calificado por la propia compañía como la evolución más significativa en su sistema de juego Grupo LEGO ha inaugurado el año con su nueva plataforma LEGO SMART Play durante el CES 2026.

Desde la introducción de la minifigura en 1978, LEGO SMART Play cambiará por completo la forma de los niños (y muchos adultos) juegan y arman figuras. El secreto de todo son tres piezas: un SMART Brick (Ladrillo Inteligente), SMART Tags (etiquetas inteligentes) y SMART Minifigures (minifiguras inteligentes).

En un proceso de creación que llevó alrededor de 8 años se refleja en el SMART Brick que pesar de tener un tamaño compacto, este dispositivo tiene un chip personalizado y una batería de tecnologías novedosas. Este pequeño ladrillo está equipado con sensores de luz y sonido, acelerómetros y un altavoz en miniatura impulsado por un sintetizador integrado, todo alimentado mediante carga inalámbrica.

LEGO revoluciona sus ladrillos de juguete con SMART Play en CES 2026. Imagen: especial

Siendo este ladrillo la base, los otros dos componentes: SMART Tags (etiquetas inteligentes) y SMART Minifigures (minifiguras inteligentes) interactúan con esta base para generar sonidos, movimiento, luces y personajes.

¿Cómo se juega?

La forma en que funciona la nueva plataforma de LEGO es combinar el SMART Brick con las diferentes SMART tags con los y SMART Minifigures. Cuando un usuario hace la figura de una patrulla se puede poner el ladrillo inteligente con un tag de auto para crear el sonido y, aún más, si se agrega la figura de un ladrón como conductor del auto sonará la alarma, mientras que si es un policía sonará la sirena para atrapar al que infringe la ley.

En el caso de la primera serie de productos LEGO SMART Play referentes a Star Wars, los ladrillos inteligentes pueden darle sonido, luces y movimiento a los personajes para recrear las escenas icónicas de las películas; así cuando Luke está en su nave X-Wing acompañado de R2D2 y se encuentra a Darth Vader, también en su famosa TIE Advanced x1, se inicia una batalla donde cada movimiento y disparo se va registrando hasta que una de los dos genera un sonido que indica que fue derrotada (y el clásico grito de R2D2 cuando la nave Jedi ha sido alcanzada).

La revolución de la plataforma

"Durante más de 90 años, el Grupo LEGO ha despertado la imaginación, LEGO SMART Play es el siguiente capítulo emocionante en nuestro Sistema de Juego", dijo Julia Goldin, Directora de Producto y Marketing del Grupo LEGO.

Agregó que LEGO SMART Play fue diseñado para inspirar a los niños convirtiendo sus ideas en realidad, dando vida a sus creaciones con momentos de sorpresa y descubrimiento. La combinación de los elementos de la plataforma reacciona en tiempo real para ofrecer a los niños una experiencia de juego interactiva llena de exploración y narrativa creativa.

En la conferencia de LEGO previo al inicio del CES 2026, además de C3PO, R2D2 y Chewbacca estuvieron Asad Ayaz, director de Marca de The Walt Disney Company y Dave Filoni, director Creativo de de Lucasfilm para anunciar que los primeros sets de construcción LEGO SMART Play han sido de Star Wars y que serán lanzados el 1 de marzo de 2026.

La tecnología en el interior

La nueva plataforma de LEGO cuenta con más de veinte innovaciones mundiales patentadas en su tecnología. El LEGO SMART Brick tiene un chip con un tamaño menor al de un perno estándar de LEGO. Esta tecnología fue desarrollada por el equipo del Creative Play Lab del Grupo LEGO para permitir un juego físico sensible, insuflando nueva vida a las creaciones mediante tecnología avanzada e invisible.

El LEGO SMART Brick incluye sensores, acelerómetros, detección de luz y un sensor de sonido, además de un altavoz miniatura impulsado por un sintetizador integrado y carga inalámbrica sencilla.

LEGO revoluciona sus ladrillos de juguete con SMART Play en CES 2026. Imagen: especial

Las SMART Tags y SMART Minifigures se vinculan con proximidad al SMART Brick para que las creaciones respondan a las acciones con sonidos y comportamientos adecuados. Estos elementos son compatibles con el sistema LEGO System-in-Play existente.

Los 3 nuevos Sets de LEGO Star Wars SMART Play son:

Caza TIE de Darth Vader: este set de 473 piezas incluye una minifigura inteligente de Darth Vader. Los usuarios pueden escuchar los motores de la nave y recrear batallas épicas contra la Alianza Rebelde. Incluye también una estación de combustible imperial y un puesto de avanzada rebelde. Su precio será de alrededor de 70 dólares.

X-wing Red Five de Luke: Este set de 584 piezas permite a los constructores pilotar la nave más famosa de la rebelión. Incluye minifiguras inteligentes de Luke Skywalker y la Princesa Leia, además de etiquetas inteligentes para R2-D2 y torretas imperiales. Las interacciones incluyen sonidos de disparos láser, reparaciones y propulsores. Su precio será de alrededor de 90 dólares.

Duelo en el Salón del Trono y A-wing: El set más grande de la primera edición con 962 piezas. Recrea la escena principal de El Retorno del Jedi. Incluye tres minifiguras inteligentes: Luke Skywalker (Jedi), Darth Vader y el Emperador Palpatine. La tecnología permite escuchar el choque de sables de luz e incluso la icónica "Marcha Imperial" cuando Palpatine se sienta en su trono Su precio será de alrededor de 160 dólares.

La “esfera” de la muerte

En el CES 2026 se realizó una colaboración entre Sphere Studios, Disney Consumer Products y Lucasfilm, el Grupo LEGO el cual transformó la "Exosphere" (la impresionante pantalla esférica LED ubicada en Las Vegas ) en una interpretación gigantesca de la Estrella de la Muerte, diseñada visualmente para parecer construida con ladrillos LEGO virtuales

El evento marcó un hito tecnológico porque fue la primera vez que se ejecutó un juego interactivo en la superficie exterior de la Sphere. La experiencia fue diseñada para celebrar la capacidad de inmersión de la nueva plataforma SMART Play, pero a una escala monumental.

LEGO revoluciona sus ladrillos de juguete con SMART Play en CES 2026. Imagen: especial

Los invitados al evento tuvieron la oportunidad única de sentarse en una cabina física de tamaño real de un X-Wing de LEGO, situada frente a la Sphere. Desde allí, controlaron la acción proyectada en la gigantesca pantalla, recreando la acción de una carrera en un estrecho túnel de la estrella que tiene como objetivo de destruir la Estrella de la Muerte.

