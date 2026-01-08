Durante el pasado periodo vacacional, la UNAM fue víctima de un ciberataque, según confirmó su Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC). El incidente puso sobre la mesa una realidad ineludible: ninguna institución, empresa o usuario está completamente a salvo en el entorno digital actual.

“Un ciberataque es un intento deliberado por parte de un individuo o grupo de vulnerar, dañar o interrumpir sistemas informáticos, redes o dispositivos digitales, a menudo con fines maliciosos como el robo de datos, el espionaje, el fraude financiero o el sabotaje de sistemas”, explica Microsoft en su sitio web.

Ante este panorama, la compañía tecnológica comparte una serie de recomendaciones para fortalecer la seguridad digital.

Ciberataque en la UNAM: recomendaciones para blindar tu seguridad. Imagen: Unsplash

Medidas relevantes para prevenir ciberataques

Autenticación sólida

Asegúrate de que cada persona solo tenga acceso a la información que realmente necesita. Para los datos más sensibles, usa métodos de verificación más seguros, como códigos especiales o autenticación en dos pasos, que dificulten los engaños por correos falsos.

Claves de paso

En lugar de usar contraseñas fáciles de adivinar, es mejor utilizar sistemas de acceso que incluyan huella digital, reconocimiento facial o un PIN. Esto hace mucho más difícil que alguien externo pueda entrar a las cuentas.

Actualizaciones constantes

Mantén siempre actualizados tus programas, aplicaciones y sistemas operativos. Las actualizaciones corrigen fallas de seguridad que los atacantes podrían aprovechar.

Identificar información engañosa

Saber cómo actúan los ciberdelincuentes es una de las mejores formas de evitar caer en sus trampas. Por eso es importante aprender a identificar correos falsos, enlaces sospechosos y mensajes engañosos.

Herramientas de detección y respuesta

En el caso de las empresas es importante utilizar programas que detecten actividades extrañas y ayuden a reaccionar rápidamente ante un ataque. Mientras más rápido se actúe, menor será el daño.

El ciberataque a la UNAM es un recordatorio claro de que nadie está exento de los riesgos digitales. Revisar procesos, actualizar sistemas y capacitar a los usuarios puede marcar la diferencia entre una amenaza controlada y una crisis mayor.

