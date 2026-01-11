En México, la alerta sísmica se ha convertido en una herramienta fundamental para la prevención y la seguridad de los ciudadanos. Y actualmente, nuestros celulares nos pueden advertir con segundos de anticipación sobre fenómenos naturales como un sismo o un terremoto.

Sin embargo, es un hecho que muchas personas experimentan miedo y pánico al escuchar su sonido, sobre todo porque esta alerta se asocia con catástrofes como las ocurridas en 1985 y 2017.

Ya sea porque la alerta sísmica te pone los nervios de punta o porque te llegan sus notificaciones con frecuencia, hoy te decimos si es posible desactivarla o no.

Hay dos maneras en las que se puede recibir la alerta sísmica en el celular. Foto: Axel Sánchez / EL UNIVERSAL

Leer también Cómo quitar la pelusa del puerto de carga del celular sin romperlo

¿Es posible desactivar la alerta sísmica del celular?

Hay dos maneras por las que un celular puede recibir la alerta sísmica. La primera tiene que ver con el sistema de alertamiento implementado por el Gobierno de México, cuyas notificaciones se reciben gracias a la tecnología Cell Broadcast.

Este Sistema de Alertamiento Masivo fue desarrollado por el Gobierno de México, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Servicio Sismológico Nacional y las empresas de telecomunicaciones, y forma parte de los sistemas de alertamiento de emergencia de los celulares modernos.

Y la segunda modalidad para recibir la alerta sísmica es mediante apps externas como SkyAlert y SASSLA. Este tipo de aplicaciones realizan un monitoreo en tiempo real y también envían las alertas con segundos de anticipación, pronosticando una intensidad y epicentro.

Seguramente ya te habrás dado cuenta que ambas reproducen un sonido muy fuerte y esto es para que puedas percibirlo aún a la distancia, permitiéndote ponerte a salvo ante situaciones de emergencia.

Por lo anterior, no se recomienda desactivarlas. Pero si por alguna razón no quieres recibirlas, entonces debes saber que hay una manera de evitarlas.

¿Cómo desactivar la alerta sísmica del celular?

Sistema de alertamiento de emergencias

En la mayoría de los dispositivos Android, el usuario puede acceder al apartado "Seguridad y emergencia" o similares para activar y desactivar la alerta sísmica. Incluso, aquí mismo, hay ciertos modelos que permiten modificar su sonido.

¡Ojo! No aplica igual en todos los celulares, puesto que se trata de una alerta diseñada para proteger la vida de las personas. Así que también existe la posibilidad de que no se encuentre habilitada una opción para apagarla.

Y en el caso de iPhone, las alertas sísmicas suelen llegar a través de alertas gubernamentales o de protección civil. Se pueden activar o desactivar desde el apartado "Notificaciones" y hasta abajo se ubican diversos botones para configurarlas.

Si bien Apple permite gestionar esas notificaciones de emergencia, las alertas extremas, como las que se reciben en un sismo o terremoto, no deben apagarse.

Al igual que en Android, su objetivo es informar de manera inmediata a las personas ante un riesgo inminente.

La alerta sísmica es un mecanismo tecnológico de protección a los ciudadanos. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

Apps externas de alertamiento

Como lo mencionamos anteriormente, además de las alertas integradas en el sistema, existen aplicaciones externas que envían notificaciones de emergencias y se descargan desde las tiendas oficiales de los celulares.

En este caso, sí es posible desactivar sus alertas porque son servicios opcionales y no obligatorios. Si ya no quieres recibir sus notificaciones, personalízalas para que sea menos invasivas o simplemente desinstala la aplicación.

No obstante, especialistas en protección civil tampoco recomiendan desactivarlas, especialmente en zonas de alto riesgo. Recuerda que su función principal es brindar segundos valiosos para resguardarse, evacuar o tomar decisiones rápidas que pueden salvar vidas.

Por más que te de miedo, es mejor familiarizarse con el sonido de la alerta sísmica de tu dispisitivo para que cuando se active no entres en pánico.

Leer también Alerta por videos de TikTok que roban datos y contraseñas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters