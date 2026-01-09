No todos los videos que se publican en redes sociales son confiables, ya que algunos representan una amenaza para la seguridad digital de los usuarios. Recientemente, se ha identificado la presencia de contenido fraudulento en TikTok y tienes que saber cómo funciona para protegerte.

Al ser una de las apps más utilizadas en el mundo, aquí los ciberdelincuentes tienen mayor probabilidad de robar datos personales y bancarios. Pero ante tal amenaza, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Policía Cibernética, ha divulgado una serie de consejos que disminuyen el peligro.

Los videos fraudulentos de TikTok pueden instalar virus en los dispositivos de los usuarios. Foto: Unsplash

¿Cómo operan los videos fraudulentos de TikTok?

Aunque por el momento TikTok no ha emitido ninguna información relacionada a estos videos fraudulentos, la Policía Cibernética ha alertado a los usuarios para que tengan cuidado y no caigan en estafas o infecciones con virus en sus dispositivos.

A través de un comunicado, esta unidad de ciberseguridad indicó que dichos contenidos “promueven supuestos métodos para activar de manera gratuita programas y servicios de pago, como sistemas operativos, paquetería de oficina, software de diseño y servicios de suscripción, los cuales en realidad distribuyen malware diseñado para robar contraseñas y datos personales”.

Los ciberdelincuentes tratan de convencer a las personas, por medio de esos videos, de introducir un código para activar ciertos beneficios en su celular y, al hacerlo, comienzan a robar sus datos sin que se den cuenta.

Aunque la Policía Cibernética no detalló cuáles son los canales que distribuyen el ese contenido fraudulento, exhortó a los usuarios a ignorar los videos en donde se les solicite compartir información como nombre, correos electrónicos, contraseñas o cualquier otro tipo de formulario.

Además del robo de datos, potro riesgo que se corre es la infección del dispositivo con virus y malware.

Sigue estas recomendaciones para que no caigas en los videos fraudulentos de TikTok. Foto: Unsplash

¿Cómo protegerte de los videos fraudulentos de TikTok?

Debido a la popularidad de TikTok -que en 2025 acumulaba 85 millones de cuentas activas en México, según datos de la agencia Data Reportal-, la Policía Cibernética invita a los usuarios a protegerse de los videos fraudulentos con las siguientes medidas:

Evita copiar y pegar instrucciones, códigos o comandos difundidos en videos y publicaciones de TikTok , ya que pueden descargar e instalar software malicioso.

, ya que pueden descargar e instalar software malicioso. No instales activadores, programas pirata o versiones no oficiales de la app.

Desconfía de cualquier tutorial que prometa activar software de pago de manera gratuita, pues los ciberdelincuentes utilizan perfiles falsos, comentarios manipulados y videos editados para aparentar legitimidad.

Mantén actualizado el sistema operativo de tu celular e instala un antivirus.

No descargues archivos desde enlaces externos o desconocidos.

Revisa periódicamente tu cuenta para detectar accesos desconocidos.

Realiza respaldos periódicos de la información de tu celular, sobre todo si usas activamente TikTok.

Si eres víctima de fraude en esta u otra aplicación, haz tu denuncia en la Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100 ext. 5086 o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

