Sora, la aplicación de OpenAI para la generación de video con inteligencia artificial (IA), ya está disponible en México. Con este lanzamiento, el país se convierte en uno de los primeros de América Latina en acceder a una de las herramientas creativas más ambiciosas de la compañía de Sam Altman, pensada para transformar ideas escritas en piezas audiovisuales.

En un contexto donde el video se ha convertido en uno de los formatos más relevantes de las plataformas digitales, OpenAI apuesta por México como un mercado clave dentro de la región. La aplicación también se lanza de forma simultánea en otros países de América Latina como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Con ello, Sora amplia su disponibilidad más allá de Estados Unidos y Canadá, donde inició su despliegue y donde ha tenido un éxito relevante, superando el millón de descargas en menos de cinco días.

Sora de OpenAI llega a México: así puedes empezar a usarla Imagen: especial

¿Qué es y cómo funciona Sora?

Sora es una aplicación impulsada por Sora 2, el modelo de generación de video más avanzado de OpenAI hasta ahora. Su principal atractivo es la capacidad de crear videos hiperrealistas, artísticos o narrativos a partir de simples descripciones de texto, sin necesidad de conocimientos técnicos en edición.

Con su llegada a México, Sora también incorpora soporte completo en español, lo que permite generar contenidos que reflejan mejor la cultura, el humor y los estilos visuales locales.

Entre sus funciones, destaca la posibilidad de remezclar videos creados por otros usuarios, descubrir contenido en un feed personalizable y utilizar la herramienta “Personajes”, que permite proyectar a personas, objetos o creaciones originales dentro de distintas escenas generadas por IA.

Paso a paso: cómo empezar a usar Sora

Usar Sora en México es sencillo. La aplicación ya está disponible en sora.com, así como en la tienda de aplicaciones de dispositivos iOS y Android.

Para comenzar, basta con crear una cuenta e ingresar una descripción de texto sobre el video que se desea generar.

Por ejemplo, puedes pedir “un video corto de una calle del Centro Histórico de la Ciudad de México al atardecer, con personas caminando, luces cálidas y estilo cinematográfico” o algo más creativo como “un gato astronauta flotando en el espacio, con estética de animación y colores vibrantes”.

Sora de OpenAI llega a México: así puedes empezar a usarla Imagen: Sora

A partir de ese texto, Sora genera un video que puede ajustarse, remezclarse o compartirse, lo que permite experimentar con distintas narrativas visuales sin necesidad de conocimientos técnicos en edición.

Con este lanzamiento, Sora se posiciona como una nueva puerta de entrada a la creación audiovisual asistida por inteligencia artificial en México, abriendo posibilidades tanto para creadores experimentados como para quienes apenas comienzan a explorar el lenguaje del video.

