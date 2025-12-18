La industria de los dispositivos vestibles sigue explorando formatos que integren tecnología sin sacrificar diseño. En ese contexto, los lentes inteligentes se han convertido en uno de los desarrollos más observados, al combinar cámaras, audio e inteligencia artificial en un objeto de uso diario.

Meta ha sido uno de los actores más constantes en este segmento. Tras una primera generación que marcó el inicio de esta categoría, la compañía presenta en México una actualización de sus Ray-Ban Meta y dos nuevos modelos desarrollados junto con Oakley, con propuestas diferenciadas según el tipo de usuario.

Mientras Ray-Ban Meta apunta a la captura de contenido y el uso cotidiano, Oakley Meta se enfoca en el rendimiento deportivo y el acompañamiento durante entrenamientos o actividades al aire libre, reforzando la idea de que los lentes inteligentes pueden adaptarse a distintos estilos de vida.

Ray-Ban Meta y Oakley Meta: precio y disponibilidad en México. Imagen: Meta

Ray-Ban Meta (Gen 2): evolución para el uso diario

Los Ray-Ban Meta de segunda generación incorporan mejoras técnicas respecto al modelo anterior. Entre los cambios más relevantes se encuentra una batería optimizada que permite hasta ocho horas de uso mixto con una sola carga, así como una cámara capaz de grabar video en resolución 3K Ultra HD.

También integran nuevos modos de grabación, como Hyperlapse y cámara lenta, pensados para ampliar las posibilidades de captura sin recurrir a otros dispositivos. A nivel de diseño, mantienen la estética clásica de Ray-Ban, con algunas variantes disponibles en colores de edición limitada.

Oakley Meta: lentes inteligentes orientados al deporte

La colaboración con Oakley da lugar a dos modelos con enfoques distintos. Los Oakley Meta Vanguard están diseñados para deportes de alta intensidad e integran una cámara preparada para la acción, audio de oído abierto y compatibilidad con aplicaciones de fitness como Garmin y Strava. Además, cuentan con certificación IP67, lo que les permite resistir polvo y agua durante entrenamientos exigentes.

Ray-Ban Meta y Oakley Meta: precio y disponibilidad en México. Imagen: Meta

Por otro lado, los Oakley Meta HSTN buscan un equilibrio entre desempeño y uso cotidiano. Integran Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de la compañía, que permite realizar consultas contextuales durante actividades deportivas, como conocer condiciones climáticas o del entorno en tiempo real. Su diseño está pensado tanto para atletas como para usuarios que priorizan la estética.

Ray-Ban Meta y Oakley Meta: precio y disponibilidad en México. Imagen: Meta

Precio y disponibilidad en México

Los Ray-Ban Meta (Gen 2), Oakley Meta Vanguard y Oakley Meta HSTN están disponibles en México a través de los sitios oficiales de Ray-Ban y Meta, así como en tiendas seleccionadas de EssilorLuxottica como Sunglass Hut y Solaris, además de distribuidores mayoristas autorizados.

Los Ray-Ban Meta (Gen 2) tienen un precio inicial de 8 mil 099 pesos con micas transparentes; las versiones con micas polarizadas parten de 8 mil 769 pesos, mientras que los modelos con micas Transitions alcanzan los 9 mil 869 pesos.

Los Oakley Meta Vanguard están disponibles desde 10 mil 609 pesos, en distintas combinaciones de armazón y micas PRIZM. En tanto, los Oakley Meta HSTN parten de 8 mil 489 pesos, con opciones que incluyen micas polarizadas, Transitions y transparentes.

