¡La Navidad está a la vuelta de la esquina! Sin duda, se trata de una festividad en que la unión y el cariño son lo único que importa. Pero desafortunadamente, es una de las épocas en que suelen ocurrir más ciberestafas y las llamadas spam se vuelven recurrentes.

Y aunque las comunicaciones publicitarias suelen ser inofensivas, cabe la posibilidad de que seas víctima de fraudes o extorsiones debido a estas llamadas.

Pero no te preocupes porque hay diversos métodos que puedes aplicar en tu celular para contrarrestar el spam y las molestias que produce. Aprende a protegerte de ellas.

No proporciones información personal o bancaria en llamadas de spam. Foto: Pexels

¿Por qué debes rechazar las llamadas de spam?

Las llamadas spam son conocidas como las “llamadas no deseadas” precisamente porque nadie espera ser interrumpido con su molesta y recurrente publicidad. No obstante, en muchos casos, los ciberdelincuentes recurren a esta práctica para engañar a las personas y robar sus datos personales y bancarios.

Y es que detrás de las llamadas spam se esconden algunas de las trampas más populares, como por ejemplo, la suplantación de identidad (spoofing), con la que los delincuentes usurpan la identidad de organizaciones legítimas con el propósito de sustraer los datos de las víctimas.

Kaspersky, empresa de ciberseguridad y antivirus, indicó que en el país se ha identificado que el 70% de habitantes ha sido vulnerado desde 2020 con este tipo de comunicación publicitaria.

Evitar que el spam se filtre en tu vida es fundamental, pues disminuyes la probabilidad de ser víctima de algún fraude y que tu número telefónico sea difundido entre los grandes grupos de ciberdelincuentes para atacarte con mayor frecuencia.

Además, tu tranquilidad no se verá perjudicada por el estrés que causan las llamadas publicitarias.

Si continuamente recibes llamadas de spam, bloquéalas y denúncialas. Foto: Pexels

¿Cómo detener las llamadas no deseadas?

Ahora que ya sabes los principales motivos por los que debes rechazar cualquier comunicación de spam, te vamos a decir algunas de las alternativas más eficaces que puedes utilizar en tu celular para frenar definitivamente estas llamadas.

En Android:

Entra a la app de Teléfono y dirígete al panel de “Recientes”.

Mantén presionado el número de spam que te marcó o pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha y da clic en “Bloquear” o “Agregar a la lista negra”. De esta manera se restringirá toda comunicación no deseada.

que te marcó o pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha y da clic en “Bloquear” o “Agregar a la lista negra”. De esta manera se restringirá toda comunicación no deseada. Si quieres agregar un plus a tu sistema de seguridad, puedes activar la opción de "Filtrar llamadas no deseadas" desde la configuración de la aplicación de Teléfono.

Nota: Toma en cuenta que a pesar de que establezcas estas medidas antispam, las llamadas no deseadas que recibas seguirán siendo visibles en tu historial.

En iPhone:

Recurre a la función “Silenciar llamadas desconocidas”, la cual aparece de manera automática al recibir algún contacto telefónico de números desconocidos.

Otra forma de activar esta herramienta es accediendo a los ajustes de la app Teléfono y encender la opción “Silenciar llamadas desconocidas".

Repep:

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), su órgano Repep (Registro Público para Evitar Publicidad) ayuda a combatir las llamadas de spam. Cuenta con casi 377 mil números registrados y 3 mil denuncias recibidas.

Para inscribir tu número telefónico a este organismo y dejar de recibir llamadas no deseadas, debes hacer lo siguiente:

Si vives en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, debes contactar al 9628 0000. Si resides en otro estado, comunícate al 01 800 962 8000.

Otra opción es hacerlo vía Internet. Ingresa al portal https://repep.profeco.gob.mx/registrar_telefono.jsp y realiza tu trámite.

Una tercera alternativa es por medio del Teléfono del Consumidor (Telcon) al 55 5568 8722 para la Ciudad de México y área metropolitana, o al 01 800 468 8722 para el resto de la República.

Recuerda que las llamadas spam no siempre son seguras; evítalas en medida de lo posible para que no seas presa de estafas y tu información no sea sustraída.

En caso de que caigas en estas trampas, denuncia ante la Policía Cibernética al 088 o al 55 5242 5100 ext. 5086.

