¿Sabías que tus apps pueden tener acceso a ciertos datos tuyos y de tu dispositivo? Esto es posible sin importar el sistema operativo que maneje tu teléfono, ya que se trata de un mecanismo identificado como “registros del celular”.

Y aunque seguramente no conoces esta función, resulta ser más eficaz de lo que puedes pensar; pues se encarga de mantener en óptimas condiciones tu dispositivo. Pero ¡ojo! ya que debes tener cuidado porque este mecanismo suele acceder a cierta información tuya para operar.

Es por eso que hoy en Techbit te hablamos sobre los registros del celular y cómo puedes configurarlos en tu dispositivo. ¡Toma nota!

Los registros del celular suelen ser eficientes pero debes de moderar su participación en tu móvil. Foto: Unsplash

Leer también ¿Subirá el precio de suscripción tras la compra de HBO Max por Netflix?

¿Qué son los registros del celular?

Todos los dispositivos, pero especialmente los Android, cuentan con un “proceso logd”, el cual se encarga de manejar el registro de todas las operaciones, fallas y aplicaciones que hay en los dispositivos, con la finalidad de mejorar el rendimiento del celular.

Y son los registros del celular el conjunto de datos que dicho proceso necesita para operar. Dichos registros influyen en las apps que cada usuario utiliza y en los permisos que otorga en cada una. Un ejemplo es cuando a la aplicación de Google Drive se le da autorización para que acceda a otras aplicaciones como a la Cámara o los Contactos.

En este sentido, los registros del celular pueden reconocer qué apps se tienen instaladas, cuánto tiempo se destina a cada una y los datos que el usuario ha insertado en ellas. Todo esto sucede gracias “al proceso lodg” que se mencionó anteriormente, el cual opera sin que nos demos cuenta.

Incluso, Google y MacOS pueden acceder a estos registros para dar mantenimiento, hacer funciones diagnósticas, enviar actualizaciones en el celular y en las apps y hasta para analizar la seguridad del sistema operativo.

Si bien es cierto que estos registros suelen eliminarse a sí mismos de forma periódica y en su mayoría la información que recaban es usada para fines técnicos, pueden conocer información personal de los usuarios, la cual, si cae en manos equivocadas puede afectar su privacidad.

A continuación te explicamos cómo puedes definir estos registros en tu celular para aprovecharlos de mejor manera.

Activa y desactiva los permisos de tus apps para moderar los registros del celular. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo decidir qué apps pueden acceder a los registros de tu celular?

Si piensas que es complicado configurar los registros de tu celular, estás en un error. Solo basta con que actives o desactives los permisos que cada una app de tu dispositivo tiene.

Este proceso puedes hacerlo desde tu móvil Android (si es superior a la versión 13) o iOS.

Dirígete a los Ajustes de tu celular y presiona en la opción de “Aplicaciones”.

Da clic en cada una de ellas para acceder a los permisos.

Configura cada uno y fija una temporalidad, ya sea “Permitir todas las veces”, “Permitir mientras la app está en uso”, etc.

Recuerda que puedes cambiar estos permisos las veces que lo necesites. No obstante, según el Centro de ayuda de Google, aunque los usuarios configuren estas autorizaciones para moderar los registros del celular, hay desarrolladores que pueden seguir reteniendo información sobre estos mismos registros.

Pero no te preocupes, porque hay varias formas de eliminar y limitar este mecanismo.

Los registros del celular pueden ser configurados en la sección de "Uso y diagnóstico" del dispositivo. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo eliminar los registros de tu celular?

Finalmente, si requieres tener una mayor restricción de estos registros realiza lo siguiente

Entre a los Ajustes del celular y dirígete a “Seguridad y Privacidad”.

Busca la opción “Más ajustes de privacidad”.

Desactiva la opción de “Enviar datos del dispositivo”, de este modo la información del dispositivo no se enviará a los desarrolladores.

En “Administrador de permisos” modifica los permisos que desees de cada una de las aplicaciones.

Finalmente, entra en “Uso y diagnóstico” y desactívala.

Solo recuerda que los registros del celular suelen ser benéficos para proteger la salud de tu dispositivo, únicamente debes configurarlos con ciertas apps y en determinados momentos.

Leer también Ingeniería en Energías Renovables de la UNAM: así podrás entrar por acceso directo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters