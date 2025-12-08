La temporada navideña está a la vuelta de la esquina… pero no todos están listos para el espíritu festivo. Si tú eres de los que simpatizan más con El Grinch que con Santa, te contamos cómo transformar tu WhatsApp para que combine con tu mood antipático-navideño.

Aunque la app no ofrece un ajuste oficial llamado “modo Grinch”, existe un truco sencillo para personalizarla usando imágenes del famoso personaje verde. En Tech Bit te explicamos el proceso.

Cómo activar el "modo Grinch" en WhatsApp esta Navidad. Imagen: especial

Paso a paso para activar el “modo Grinch” en tu WhatsApp

Antes de comenzar, necesitarás descargar Nova Launcher en tu teléfono y guardar tres imágenes del Grinch: una cuadrada, una vertical y una horizontal. Puedes obtenerlas en sitios como Pinterest. Con eso listo, continúa con los siguientes ajustes.

1. Cambiar el ícono de WhatsApp

Abre Nova Launcher y ubica el ícono de WhatsApp .

. Mantén presionado el ícono hasta que aparezca un menú.

Toca “Editar”, pulsa de nuevo el logo y elige “Fotos”.

Selecciona la imagen cuadrada del Grinch y ajusta el recorte a tu gusto.

y ajusta el recorte a tu gusto. Confirma con “Listo”.

2. Colocar un fondo de pantalla estilo Grinch

Abre WhatsApp y toca los tres puntos del menú superior.

y toca los tres puntos del menú superior. Entra a “Ajustes”, después “Chats” y luego “Fondo de pantalla”.

Pulsa “Cambiar” y después “Mis fotos”.

Busca la imagen vertical del Grinch .

. Ajusta la vista y selecciona “Establecer fondo de pantalla”.

Cómo activar el "modo Grinch" en WhatsApp esta Navidad. Fuente: Netflix

3. Configurar un teclado con temática del Grinch

Abre cualquier chat y toca la barra de escritura para que aparezca el teclado.

En el teclado, presiona el ícono del engranaje.

En el menú, ve a “Tema” y luego a “Mis temas”.

Elige la imagen horizontal del Grinch .

. Ajusta el tamaño, configura el brillo y finaliza con “Listo”.

Recuerda que WhatsApp no recomienda utilizar aplicaciones o herramientas no oficiales, ya que podrían no cumplir con los estándares de seguridad de la plataforma. Si decides activar el “modo Grinch” mediante personalización externa, hazlo bajo tu propia responsabilidad.

