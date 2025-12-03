Actualizaciones, descuentos y versiones inéditas de videojuegos son solo algunos de los disfraces que usa Tsundere, la nueva botnet que atenta contra la comunidad gamer, sus equipos y su información personal. Esta estafa digital ha encontrado en los videojuegos el objetivo perfecto para el robo de información, credenciales y el secuestro de dispositivos.

Kaspersky, la empresa especialista en ciberseguridad, se mantiene al tanto de esta situación. Leandro Cuozzo, Investigador de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, compartió una perspectiva más amplia sobre esta estafa y detalles sobre su objetivo perfecto: los gamers.

“Cualquier cosa que esté pasando en el mundo gamer, se va a utilizar para hacer una campaña. Un nuevo juego, un nuevo lanzamiento, un torneo, lo que sea noticia o novedad y que acumule a muchas personas, va a ser aprovechado por los ciberdelincuentes”, afirmó Leandro.

Foto: Unsplash

Leer también: Roblox pedirá selfies para verificar la edad de los usuarios

Modus operandi de Tsundere

Los perpetradores detrás de este malware aprovechan videojuegos lanzados recientemente o de alta popularidad para encontrar a sus víctimas, a quienes les presentan instaladores de falsas actualizaciones, versiones gratuitas o de bajo precio a través de mensajes, correos, sitios web o perfiles falsos.

Una vez instalado el señuelo en el equipo de la víctima, la red de bots Tsundere permite la instalación de códigos en JavaScript. Estos permiten cualquier tipo de acción ilícita que involucre a este lenguaje de programación desde el ordenador infectado: minar criptomonedas, usar el dispositivo como uno más de la botnet, instalar otro tipo de malware, ladrones de contraseñas, y más.

“Toda esta botnet, cada vez que va infectando más equipos, los revenden. Revenden el servicio de red de equipos de máquinas ‘zombies’ para que hagas lo que necesites hacer con ellas”, detalló Cuozzo sobre los objetivos de quienes manejan esta amenaza.

Hasta el momento, y según las investigaciones de Kaspersky, los videojuegos donde se han detectado estafas con la botnet de Tsundere son “Counter-Strike” "Rainbow Six” y “Valorant”, sin embargo se espera que la lista aumente en las siguientes semanas debido a la efectividad del malware.

Medidas de prevención

Dada la novedad de Tsundere, la información y difusión sobre este tema son limitadas, lo que provoca que gran parte de la comunidad ignore cómo identificar y eludir esta amenaza. Por ello, Leandro, como investigador de seguridad, ha compartido una serie de medidas esenciales que tanto gamers como el público en general deben considerar para prevenir ser víctimas de estafas en línea.

Evitar descargar cualquier tipo de contenido que no sea de un sitio oficial

Contar con un antivirus

Tener el sistema operativo de tu equipo actualizado con todos sus parches

Evitar guardar contraseñas e información bancaria en navegadores

Usar gestores de contraseñas para evitar repetirlas

Foto: Unsplash

Futuras amenazas

El panorama de las ciberestafas está evolucionando significativamente con la llegada de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial. La ciberseguridad se ve amenazada por el acceso sencillo y el desarrollo constante de la IA. Como señaló Leandro Cuozzo:

“La inteligencia artificial cada vez se está haciendo más potente y más barata, y ese es un gran problema. Al bajar el costo de acceder a tecnología para hacer deepfake, deepvoice, baja muchísimo el costo para que muchos cibercriminales empiecen a utilizarlo para hacer sus campañas [...] lo que vemos es una gran cantidad de este tipo de estafas o campañas engañando a gente usando inteligencia artificial y aprovechándose de quien sea”.

Leer también: Estas universidades han creado supercomputadoras en México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters