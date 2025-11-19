Después de Roblox enfrentara una investigación en su contra por "lucrar con los niños sin protegerlos de los posibles daños que pueden encontrar en la plataforma" por parte de la Fiscalía General de Florida, ahora el sitio de videojuegos exigirá a los usuarios una selfie para verificar su edad.

De acuerdo con el sitio, esta iniciativa forma parte de sus nuevas medidas de seguridad para proteger a los menores de edad. Para ello, utilizarán tecnología de estimación de edad facial con inteligencia artificial (IA).

La compañía que estará detrás de esta verificación es Persona, la cual se asegurará que usuarios mayores de edad no entren en contacto con niños y adolescentes.

Roblox pedirá selfies para verificar la edad de los usuarios. Imagen: Unsplash

La iniciativa se implementará en países como Australia y Nueva Zelanda en las próximas semanas, y no será hasta la primera semana de enero que se expandirá de forma global.

¿Cuáles son las nuevas medidas de seguridad de Roblox?

Las nuevas medidas de seguridad de Roblox, buscan tener mayor control en la verificación de edad de los usuarios, sobre todo de los menores de edad, con el fin de que estos solo convivan con personas de su misma edad.

Esta medida llega después de que James Uthemeir, fiscal general de Florida en Estados Unidos, considerara a Roblox como un "caldo de cultivo para que depredadores tengan acceso a los niños".

De acuerdo con el fiscal "Roblox se aprovecha de nuestros niños mientras los expone a los daños más peligrosos, permite que abusen de ellos".

Roblox pedirá selfies para verificar la edad de los usuarios. Imagen: captura de pantalla

Por su parte, Matt Kaufman, jefe de seguridad de la compañía aseguró que Roblox busca ser un ejemplo a seguir y por ello, han decidido que la medida que pueden seguir en este momento es utilizar una selfie para estimar la edad de los usuarios y asignarles un grupo con base en ella.

Los grupos para menores de edad son dos: niños de 9 a 12 años y de 13 a 15 años.

