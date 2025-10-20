James Uthemeir, fiscal general de Florida en Estados Unidos, anunció a través de un video publicado en X que se ha iniciado una investigación "criminal" en contra de Roblox, la plataforma de juego en línea gratis.

De acuerdo con Uthemeir, Roblox es considerada como un "caldo de cultivo para que depredadores tengan acceso a los niños". En esta denuncia se acusa a la empresa de lucrar con los niños sin protegerlos de los posibles daños que pueden encontrar en la plataforma.

"Roblox se aprovecha de nuestros niños mientras los expone a los daños más peligrosos, permite que abusen de ellos".

We are issuing criminal subpoenas to Roblox, which has become a breeding ground for predators to gain access to our kids. pic.twitter.com/vcyTVnkrxU — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 20, 2025

Esta investigación llega después de varias acusaciones contra la plataforma por no ofrecer medidas de seguridad suficientes para los niños.

Roblox en la mira por posibles abusos a menores

La Fiscalía General de Florida señaló que después de varias investigaciones previas hacia la plataforma, se reveló la presencia de "depredadores sexuales" en Roblox, quienes ingresaban a esta con el único objetivo de tener acceso a los menores.

"Las preocupantes acusaciones contra la plataforma de juegos incluyen negligencia a la hora de verificar adecuadamente la edad de los usuarios y fallas en la moderación de contenido, lo que ha permitido que material sexualmente explícito eluda los filtros y circule dentro de la plataforma", señala los documentos de la investigación iniciada contra Roblox.

Una de las prácticas que utilizarían los supuestos depredadores sexuales para sobornar a menores es la moneda del videojuego, pues a cambio de ésta se le solicita a los jóvenes imágenes sexualmente explícitas.

¿Por qué Roblox enfrenta una investigación en su contra?

Las víctimas de esta situación, acusan a Roblox de ignorar de la implementación de medidas de seguridad dentro de la plataforma para cuidar a los menores de edad. Además, hay informes que apuntan a que Roblox no habría notificado a las autoridades sobre sacos de victimización infantil.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, Roblox no ha emitido ningún comunicado respecto a las acusaciones que enfrenta.

Roblox implementa cambios en la plataforma

A inicios de octubre, Roblox había implementado una serie de cambios en la plataforma con el fin de crear un espacio seguro para los jugadores de todas las edades: "Nuestra visión es construir un lugar seguro en internet, donde los usuarios de todas las edades puedan jugar, explorar y crear".

En este sentido, la plataforma lanzó una serie de actualizaciones como controles parentales, consejos y un plan para ampliar la estimación de edad de los usuarios de la plataforma.

Algunas actualizaciones fueron que ya no se permitirá jugar experiencias no clasificadas en Roblox, remover contenido inapropiado y la expansión de lenguaje moderado a más de 7 idiomas.

¿Por qué Roblox enfrenta una investigación en su contra?

A días de la implementación de estas actualizaciones, la plataforma de videojuegos vuelve a sufrir del escrutinio público pues al parecer sus medidas de seguridad no han sido suficientes.

