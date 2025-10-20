La nueva generación del reloj inteligente de Google llega con una promesa clara: más potencia, más duración y una experiencia visual sin precedentes. El Pixel Watch 4 combina diseño de precisión con tecnología avanzada para quienes buscan un equilibrio entre estilo, salud y rendimiento.

Con una pantalla Actua 360, el dispositivo presume un área activa un 10% más grande y un brillo que alcanza los 3,000 nits, lo que mejora la visibilidad incluso bajo la luz del sol. Además, el panel está protegido por Gorilla Glass resistente a rayones, y su carcasa de aluminio de grado aeroespacial refuerza la durabilidad sin sacrificar elegancia.

“Es más duradero que nunca”, aseguró la compañía, que también destacó su resistencia al agua de hasta 50 metros, ideal para usarlo desde la piscina hasta una carrera al aire libre.

Google Pixel Watch 4 llega a México: precio y características. Imagen: Google

Leer también Paso a paso: cómo activar el modo Halloween en WhatsApp

Carga rápida y autonomía mejorada

Uno de los mayores avances del Pixel Watch 4 es su batería, que alcanza hasta 30 horas de uso en el modelo de 41 mm y 40 horas en el de 45 mm. Según Google, el reloj se adapta al ritmo del usuario: “Te espera colocado de lado mientras te preparas para empezar el día y estará listo cuando tú lo estés”.

El rediseño interno también mejora la eficiencia energética y permite una carga más rápida que en generaciones anteriores, lo que convierte al dispositivo en un compañero confiable tanto en la rutina diaria como en entrenamientos intensos

Salud, deporte y precisión milimétrica

El Pixel Watch 4 incorpora un GPS de doble frecuencia con aprendizaje automático, capaz de ofrecer una localización más precisa incluso entre rascacielos o en zonas boscosas. Además, el Tablero de métricas de salud muestra tendencias en frecuencia respiratoria, SpO2, temperatura cutánea y ritmo cardíaco, ayudando al usuario a monitorear cambios en su bienestar general.

Google Pixel Watch 4 llega a México: precio y características. Imagen: Google

Con soporte para actividades como yoga, HIIT, ciclismo o esquí, el reloj busca consolidarse como una de las opciones más completas del mercado. Disponible en dos tamaños (41 y 45 mm), el nuevo dispositivo de Google apunta a redefinir el estándar de los relojes inteligentes en 2025

Leer también Bécalos English Challenge: cómo aprender inglés en nueve meses

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters